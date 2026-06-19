Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров сыграл в демона

На проходящий в Сочи «Евразия-Кинофест» съехались кинематографисты из России, постсоветских стран, Китая, Колумбии, Индии, Южной Кореи, Африки, и не только ради представления своих фильмов, но для обсуждения актуальных проблем мировой киноиндустрии. Среди них — продюсер, режиссер, внук Алисы Фрейндлих и легендарного театрального режиссера Игоря Владимирова Никита Владимиров, неожиданно ставший героем дня, взявший на себя роль антагониста.

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Радикальных взглядов на современный кинопроцесс придерживается не он один. К примеру, директор международного кинофестиваля в Боготе, пожертвовавший поддержкой международной организации продюсеров FIAP, о которой мечтают все крупные фестивали. В Сочи он заявил, что сознательно не идет на сближение с киноиндустрией, отстаивая принципы чистого искусства.

Обычно толерантный Никита Владимиров решил взбодрить коллег, «развеять скуку смертную», априори сопровождающую кинематографические дискуссии, хотя в Сочи в этом плане скучать не приходится. Его индийский коллега заметил, что, примерив роль дьявола, Никита остался ангелом.

Год назад на фестивале молодого кино в Великом Новгороде ему вручили награду как лучшему молодому продюсеру. Девять лет назад состоялся его продюсерский дебют на картине «Карп отмороженный» Владимира Котта с участием Алисы Фрейндлих. Никита самокритичен, все вещи называет своими именами. Однажды он признался, что прогорел с одним из своих проектов. Куда привычнее наблюдать, как продюсеры раздуваются от собственной значимости.

В Сочи Никита прямо сказал:

«Мы собрались в профессиональном сообществе, значит, должен быть честный разговор».

Он и состоялся. Досталось ММКФ, по мнению Владимирова, не имеющему потенции (будем ждать реакции Михалкова), а также снятому в космосе «Вызову» Клима Шипенко как глубоко убыточному. Он напомнил о феномене якутского кино, выстрелившего на унылом фоне отечественного «пластмассового» кинопотока, рассказал о настоящем мировом взлете Кирилла Соколова, ныне снимающего в США. Случилось это после того, как его фильм «Папа, сдохни» увидел Квентин Тарантино.

«Если бы я был министром культуры, то половину фестивалей отменил бы, а вторую половину переформатировал», — сказал Никита Владимиров.

Он призвал не употреблять без надобности коварное слово «искусство», означающее высшую форму профессионализма. Режиссеров он назвал творческими волшебниками, прыгающими по облачкам. Они далеки от нужд продюсеров, для которых главное — «вернуть свои денежки за те страдания, которые они прошли». Владимиров и себя высек:

«Я, к сожалению, посредственный режиссер и снимаю довольно среднее кино. Меня радует сам процесс, радость сотворчества с близкими по духу людьми».

Наши режиссеры все еще пытаются отправить свои фильмы в Канны, а получив отказ — на другие фестивали класса «А» и только потом на ММКФ, когда станет ясно, что никуда дальше Садового кольца не уехать со своим опусом. Мы, по мнению Никиты, забываем о самом главном: единственный смысл жизни — прожить счастливую жизнь. А счастье возникает, когда ты что-то создаешь с талантливыми людьми. И ведь не соврал, однако навлек на себя гнев коллег. Старший товарищ по цеху, работающий на российско-китайском проекте «Черный шелк», строго спросил:

«Вы кино снимали для запрещенных стран или для российского зрителя?»

Досталось фестивалю авторского кино «Маяк», где собирается светская тусовка и через совместные застолья, прессу, качественный нетворкинг себя продвигает. А фильмы, которые там показывают, обычные люди не смотрят. Они «сдохнут в зале» от «дичайшего арта». Но без него не будет никакого движения вперед, только поток галиматьи, заполонившей наши экраны.

Дебютант Антон Мамыкин, который снял «Космос засыпает», 15 лет проработал в рекламе и получил каннского «Льва» за рекламу, тоже не считает «Вызов» маркетингом. Но чего у него не отнять, так это административного ресурса. Свой фильм Антон тоже мечтал представить в Каннах и Венеции, пока не понял, что все дороги закрыты, и переключился «на максимально практичную стратегию». На «Маяк» его, кстати, не взяли. Премьера «Космос засыпает» прошла на другом фестивале дебютов — «Дух огня», где фильм получил пять наград.

Это одна профессиональная ниша фестиваля, но есть и параллельная. Успехом пользуются мастер-классы, где вас обещают научить, как стать героем собственного фильма. Тут на выручку приходит нейросеть, надо ей только дать верную установку. Например, что хотите эффектно сыграть роль Горгоны с розовыми волосами. ИИ поможет. Главное — помочь ему своим человеческим естеством.