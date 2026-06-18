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Сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном стартует 23 сентября — первый кадр

Чемпионат.com

Компания Apple раскрыла дату премьеры сериала «Братья». Комедийное шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 23 сентября. Авторы также представили первый кадр проекта.

Раскрыта дата премьеры сериала «Братья»
© Чемпионат.com

В новом сериале звёзды первого сезона «Настоящего детектива» Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон играют вымышленные версии самих себя. По сюжету они вместе с семьями начинают жить в одном ранчо в Техасе. Дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей шоу стал Ли Айзенберг — продюсер комедийного сериала «Офис».