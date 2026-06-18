Кинокритик объяснил, как хоррор «Обсессия» навязал конкуренцию Спилбергу

Создатели фильма провели грамотное продвижение ленты и хорошо попали в целевую аудиторию, заявил НСН Давид Шнейдеров.

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Кассовый успех малобюджетного независимого хоррора «Обсессия» сумел навязть конкуренцию новому фильму Стивена Спилберга благодаря зумерам, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм ужасов «Обсессия» стал одним из главных хоррор-хитов года, собрав более $250 млн по всему миру. В России касса ленты превысила отметку в 260 млн рублей. Это самый кассовый проект с производственным бюджетом меньше $1 млн. На волне успеха 26-летний режиссер и сценарист картины Карри Баркер заявил о планах на сиквел. Как передает The Hollywood Reporter, у молодого кинематографиста уже есть идея для следующего фильма, более того, он даже подумывает о создании не только прямого продолжения, но и антологии. По мнению Шнейдерова, такой значительный успех стал следствием сразу нескольких факторов.

«Если мы говорим об успехе американского кино, то это прежде всего индустрия. Это индустрия грамотной раскрутки, рекламы, правильного промоушена. Реклама, нацеленная на целевую аудиторию. Например, всем известный первый "Аватар": у него производственный бюджет 230 млн долларов, а рекламный — 270 млн. Они не жалеют денег на рекламу. Здесь сыграли все факторы: и рекламируют молодого режиссера среди поколения зумеров, и поджанр как новое слово в этом жанре, и так далее. Основная аудитория зрителей кинотеатров — от 15 до 25 лет. Это основные потребители кинопродукта», — пояснил кинокритик.

При этом «Обсессия» показывает хорошие цифры даже на пятом уикенде проката: лента заработала $19 млн в кинотеатрах США и Канады. При этом возглавивший американский прокат по итогам выходных «День разоблачения» Стивена Спилберга даже с учетом старта собрал всего в два раза больше — $44 млн. Шнейдеров не видит в этом ничего удивительного, так как аудитория лент принципиально отличается.

«Был продюсер Роджер Корман, который придумал, как снять кино дешево, но собрать гораздо больше денег. "Обсессия" сделана абсолютно по этим технологиям. А фильм Спилберга для другого поколения. Это не молодежное кино, не ужастик, это более сложный, более умный фильм. Поэтому естественно, что ужастик молодого режиссера, драйвовый, динамичный, оказался вполне конкурентоспособен с фильмом Спилберга», — высказался Шнейдеров.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснял НСН успех таких ленты, как «Обсессия» и «Закулисье реальности» тем, что их снимает новый пласт кинематографистов, которые переносят интересные тренды с YouTube на большие экраны.