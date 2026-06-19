Названа дата российской премьеры «Параллельных историй» с Касселем и Юппер

Драма "Параллельные истории" (Histoires Paralleles) режиссера Асгара Фархади ("Развод Надера и Симин") выйдет в России 20 августа.

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По сюжету одинокая писательница Сильви (Изабель Юппер) проводит дни за телескопом, наблюдая за жизнью соседей и превращая их будни в захватывающий роман. Тем временем у нее появляется ассистент Адам (Адам Бесса), который влюбляется в девушку напротив - Ниту (Виржини Эфира).

Желая произвести на нее впечатление, он присваивает рукопись Сильви и выдает ее за свою, однако истинные отношения между героями сильно отличаются от выдуманных.

Фильм основан на реальных событиях. В одном из недавних интервью Венсан Кассель ("Саван") рассказал, что действие картины разворачивается в ноябре 2015 года, когда на Париж обрушилась серия терактов. Сам актер сыграл начальника бригады розыска и реагирования.

Роли в фильме также исполнили Пьер Нинэ ("Граф Монте-Кристо"), Индия Эр ("Жанна Дюбарри"), легенда мирового кино Катрин Денев и другие.

Картина знаменует окончание пятилетнего перерыва в творчестве режиссера - в 2021 году его лента "Герой" с Амиром Джадиди была удостоена Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля и приза Франсуа Шале.