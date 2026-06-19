Умер автор мультфильмов «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах» Игорь Макаров

Ушел из жизни советский и российский мультипликатор, карикатурист, шаржист Игорь Макаров - один из создателей мультфильмов "Очень синяя борода" и "Пес в сапогах".

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Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, Макаров скончался 18 июня в возрасте 82 лет.

Причину смерти там не назвали.

"Умер Игорь Аркадьевич Макаров - уникальный художник, умевший все", - написал в своем Telegram-канале шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Он рассказал, что Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения и принимал участие в создании многих популярных передач, в том числе "Утренней почты" и "Вокруг смеха". Работал в театре и игровом кино.

В списке анимационных работ Макарова - мультфильмы "Ограбление по...", "Контакты... конфликты...", "Очень синяя борода", "Пес в сапогах", "Чудеса" и "Стереотипы".

По словам Капкова, художник до последних дней вел активную жизнь, посещал различные мероприятия анимационного сообщества. В последний он виделся с Макаровым неделю назад - на праздновании 90-летия "Союзмультфильма".