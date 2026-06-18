Названа главная ошибка Пугачевой

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Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью для Общественной службы новостей прокомментировал новый образ певицы Аллы Пугачёвой, которая уехала из России.

По его мнению, покинувшая страну Примадонна утратила свою популярность.

Соседов с иронией отнёсся к попыткам Пугачёвой «омолодиться» и перезапустить свою карьеру. Он отметил, что молодость уже не вернешь.

По мнению критика, видеть, как артистка пытается перезапустить своё творчество, смешно.

По словам Соседова, все её слушатели остались в России, а за её пределами она никому не нужна.

Кроме того, он добавил, что Пугачёвой следовало бы уйти со сцены после празднования своего 50-летнего юбилея.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой якобы возник долг в размере 8 тысяч рублей за электроэнергию в ее квартире на Арбате. По информации СМИ, эта квартира, которую артистка пытается продать почти за полмиллиарда рублей, в настоящее время пустует.