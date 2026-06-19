Героев из трейлера «Шрека 5» сравнили с персонажами из первой части мультфильма

16 июня студия DreamWorks представила новый трейлер мультфильма «Шрек 5». Ролик получил в основном негативные отзывы от фанатов из-за нового дизайна персонажей.

Авторы попытались воссоздать героев на новый лад с нуля, из-за чего некоторые персонажи заметно отличаются от своих прошлых версий. Больше всего изменений пришлись на Осла, который теперь больше походит на зебру Марти из «Мадагаскара», ещё одного проекта DreamWorks.

Тем временем трейлер «Шрека 5» собрал больше 83 тысяч дизлайков и множество негативных отзывов от аудитории. Пользователи предлагают студии DreamWorks взять за основу модели героев из прошлых частей серии, а не пытаться создать их современные версии с нуля.

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Премьера пятой части культовой серии состоится уже 30 июня 2027 года. В ленте также появится дочь героев Фелиция, которую озвучит Зендея.