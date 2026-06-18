Опубликован тизер комедийного сериала «Второе дыхание»

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Второе дыхание». Дата выхода трагикомедийного шоу пока неизвестна. Авторы сообщили, что премьера состоится «скоро».

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Сюжет расскажет о бывшем спортсмене Илье, который оказывается в учреждении для зависимых пациентов. Там ему приходится столкнуться с жёсткими правилами и странной обстановкой. Теперь герой попытается справиться со своими проблемами и найти смысл жизни.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Александр Паль («Гагарин. Первый в космосе»). Режиссёром выступил Руслан Братов — автор фильма «Экспресс». В сериал войдёт восемь эпизодов.