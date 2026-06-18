Universal готовит фильм «Гринч — похититель Рождества 2»

Кинокомпания Universal Pictures начала разработку продолжения фильма «Гринч — похититель Рождества 2». К главной роли планируют вернуть Джима Керри, который сыграл персонажа в оригинальной картине 2000 года.

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Сценарий ленты уже пишут сразу трое авторов: Алек Берг («Барри»), Джефф Шафер («Умерь свой энтузиазм») и Дэвид Мэндел («Вице-президент»). На место режиссёра претендует Рон Ховард («Игры разума»), который поставил оригинальную ленту.

«Гринч – похититель Рождества» — экранизация детской книги Доктора Сьюза. Картина с Джимом Керри в главной роли вышла в 2000 году, собрав $345 млн, а в 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим. Лента рассказывает историю отшельника Гринча, который ненавидит Рождество. Однажды он решил украсть праздник у жителей Ктограда, запустив цепь невероятных событий.