Кассовые сборы «Обсессии» превысили $ 300 млн

Общие сборы хитового хоррора «Обсессия» превысили $ 300 млн. Производственный бюджет картины составил $ 750 тыс. То есть лента уже окупилась более чем в 400 раз.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Ленту снял Карри Баркер, популярный YouTube-блогер.

Лента стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и продолжает пользоваться успехом среди зрителей. Кроме того, хоррор закрепляется в положении самого кассового фильма компании Focus Features.