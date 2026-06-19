Россия и КНР работают над фильмом о советских летчиках

Началась работа над сценарием для российско-китайского проекта "Союзники", рассказывающего о достижениях советских летчиков в годы Японо-китайской войны. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер Фестиваля молодого кино "Новое движение", режиссер, актер и продюсер Артем Михалков.

"Союзники" - проект, который мы делаем совместно с Китаем. Он расскажет про советских летчиков, участвовавших в Японо-китайской войне, сценарий еще пишется", - сказал он. Детали о киноленте не раскрываются.