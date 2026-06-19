«Человек-паук: Новый день» показал лучший результат по продажам билетов

По данным Deadline, продажи билетов в первый день на «Человека-паука: Новый день» оказались лучшими в киноиндустрии за последние пять лет.

© кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Чуть более мощно в своё время по продажам билетом стартовал «Человек-паук: Нет пути домой». Этот фильм 2021 года, он собрал в предпродажах около $ 78 млн долларов.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Скорее всего, это Джин Грей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.