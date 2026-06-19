Чарльз Мелтон сыграет в новом фильме создателей «Все везде и сразу»

По данным Deadline, Чарльз Мелтон, известный по «Ривердейлу», исполнит одну из ролей в новом фильме создателей «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Он присоединился к Сандре О и Мэтту Дэймону, которые сыграют ключевые роли.

Подробности проекта держатся в секрете. Кван, Шайнерт и Джонатан Ванг будут продюсировать фильм через свою компанию Playgrounds в рамках общего соглашения с Universal Pictures.

Райан Гослинг рассматривался на роль прошлой весной, но из-за несовпадения графиков он отказался от участия в фильме, и Universal пригласила Мэтта Дэймона. Съёмки планируют начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Премьера намечена на 19 ноября 2027 года.