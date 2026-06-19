Стартовал второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Сегодня на Apple TV начал выходить второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Для просмотра доступна пока первая серия, всего их будет восемь.

«Шугар» рассказывает о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Первый сезон «Шугар» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 81% свежести от обозревателей и 80% – от зрителей.