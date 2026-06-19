В России сняли ответ фильму "Пролетая над гнездом кукушки"

Представлен тизер сериала "Второе дыхание". Это дебют в создании многосерийных фильмов режиссера Руслана Братова ("Лалай-Балалай" - короткий метр, "Экспресс" - полный метр. Оба фильма выигрывали фестивали - соответственно, первый - "Короче", второй "Окно в Европу"). Братов известен и как актер. В прокате - фильм с его участием "Картины дружеских связей" и в Сети можно смотреть сериал "Адвокаты", где Братов играет главу юридической фирмы "Юстасс".

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У Братова есть свой - непохожий ни на кого стиль, он умеет подчеркнуть абсурдную сторону жизни, сделать это тонко и без перегибов. Как итог, его творчество притягивает к себе многих зрителей, и похоже, что сериал "Второе дыхание" не станет исключением.

Главную роль играет Александр Паль. Его герой Илья когда-то подавал большие надежды как легкоатлет, но свернул на скользкую дорожку. Мать и отец определили его в центр "Доверие", который должен избавить его от различного рода зависимостей и вернуть к нормальной жизни. Центр, как описывают создатели, оказался "чем-то средним между рехабом, тюрьмой и девятым кругом ада". И вот тут, показывая абсурдные правила, за нарушение которых положено наказание, режиссер Братов и актер Паль демонстрируют то, что оба хорошо умеют делать. И красной нитью (а титры названия фильма также красного цвета) через серию проходит посыл о внутренней свободе человека. Вот почему сразу несколько критиков, в том числе и наш обозреватель, проводят аналогии сериала с фильмом "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, где главную роль сыграл Джек Николсон.

Автором идеи и автором сценария первой серии стал Михаил Чистов, ранее работавший над такими проектами, как "Мамонты", "Физрук" и "257 причин, чтобы жить". Также в сериале сыграли Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов и другие.