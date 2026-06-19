Какие сериалы приглянулись россиянам в начале 2026 года

Хотя за шесть месяцев 2026 года онлайн-кинотеатры представили немало жанровых новинок, наибольшее внимание аудитории было приковано к продолжениям таких сериалов, как «Ландыши», «Папины дочки» и «Фишер».

«Старый друг лучше новых двух», - именно так можно охарактеризовать сериальные предпочтения россиян в начале 2026 года. Только шесть проектов в первые месяцы года смогли зацепить и удержать внимание аудитории, лучше всего сделать это удалось детективному триллеру «Резервация» с Денисом Шведовым в главной роли. Премьера проекта даже привела к появлению волны русскоязычных комментариев в соцсетях Стивена Кинга.

Однако куда чаще зритель выбирал для себя не новые истории, а сюжеты, проверенный временем. Причем наряду с «Фишером» в лидеры также выбились такие телепроекты, как «Универ» и «Молодежка».

Продолжения следуют

По итогу первого полугодия 2026 года «Индекс Кинопоиск Pro» возглавляют зарубежные проекты – «Очень странные дела», «Пацаны» и «Эйфория». Первый российский сериал в списке – хит 2025 года «Ландыши». В январе 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink представили второй сезон с подзаголовком «Вторая весна».

По данным исследовательской компании Mediascope, за январь 2026 года сериал занял первое место в топе пяти самых популярных проектов в ведущих онлайн-кинотеатрах. Релиз обошел ближайших конкурентов почти в три раза. В феврале онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что «Ландыши» набрали свыше 200 миллионов просмотров.

В мае музыкальная мелодрама стала триумфатором XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект получил награду в четырех из пяти номинаций, в которых был представлен. По итогу полугодия на его счету 3622 балла в «Индексе Кинопоиск Pro».

Следом за «Ландышами» расположились продолжения известных телепроектов - сериалы «Молодежка» (1497 баллов), «Универ» (1454 балла) и «Первый отдел» (1219 баллов). Пятерку лидеров замыкает второй сезон проекта «Дети перемен» (1085 баллов). История одной семьи на фоне криминальных 90-х была представлена в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.

Нашлось место в топе и для «Папиных дочек» (903 балла). В 2026 году телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start представили пятый сезон проекта, в котором в семью Васильевых возвращается мама Даша, хорошо знакомая фанатам оригинальной комедии из 2010-х.

Строчкой ниже в рейтинге расположился «Чикатило». Четвертый сезон под названием «След Чикатило» (813 баллов) начал выходить в онлайн-кинотеатра Okko в мае 2026 года. Также привлекло внимание зрителей и продолжение «Фишера» под названием «После Фишера. Инквизитор» (566 баллов), представленное в онлайн-кинотеатре Wink. В новом сезоне действия сюжета развиваются в настоящем времени, а на смену Ивану Янковскому приходит Александр Петров.

Среди других продолжений, представленных в «Индексе Кинопоиск Pro», - сериалы «Золотое дно» (534 балла) на Иви и Start, «Вампиры средней полосы» (428 баллов) от Start, второй сезон «Черного солнца» на «КИОН» (408 баллов) и «Зона комфорта» (392 балла) с Гариком Харламовым, которая доступно на Premier и Okko.

Великолепная шестерка

Лучший результат среди новинок показал детективный триллер «Резервация» (735 баллов), представленный онлайн-кинотеатром «КИОН». По сюжету главный герой Сергей в исполнении Дениса Шведова возвращается домой после пяти лет в тюрьме. Однако оказывается, что родной городок отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Помимо Дениса Шведова в сериале можно увидеть Филиппа Янковского, Екатерину Волкову, Алексея Розина, Юрия Насонова, Полину Гухман, Валерию Астапову и Милану Бру.

История, представленная в сериале, основана на фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности». Впервые это произведение было опубликовано в одном из журналов в конце 1990-х годов. Роман «Под куполом» Стивена Кинга со схожим фантастическим допуском был опубликован в 2009 году, и многие зрители заметили схожесть сюжетов. Некоторые даже поделились наблюдениями в соцсетях американского писателя, призывая Кинга тоже оценить российскую «Резервацию».

В начале 2026 года в душу зрителей запала и историческая драма «Князь Андрей» (673 баллов) про Андрея Боголюбского - сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха, которую представил «Кинопоиск».

Съемки проходили в исторических местах, связанных с жизнью Боголюбского - в Суздале, Владимире, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском. Достоверно представить мир Древней Руси в кадре кинематографистам помогли сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Главную роль исполнил актер Александр Голубев. Отца князя Андрея, Юрия Долгорукого, сыграл Александр Балуев. Также в проекте можно увидеть и Сергея Безрукова, который воплотил образ суздальского боярина Кучки, отца супруги главного героя Улиты (Аглая Шиловская).

Спортивная драма «Первая ракетка» (630 баллов), выходящая на Wink, тоже привлекла внимание зрителей. На данный момент в онлайн-кинотеатре представили все восемь серий проекта с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Высоки в этой истории не только спортивные ставки. Драматический накал порой также достигал предела, и зритель вплоть до финала не знал, к какой точке все же придут герои.

Помимо прочего в число сериалов с наибольшим индексом зрительского интереса попал и детективный триллер «Отпечатки» (526 баллов) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. Проект представил онлайн-кинотеатр «КИОН».

Критики тепло приняли проект еще в момент показа на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». По сюжету следователь Яна Князева, героиня Оксаны Акиньшиной, возвращается в родной тихий городок Заречный, чтобы расследовать серию преступлений. Затем к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. В итоге расследование приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна.

Детектив уже продлили на второй сезон, причем работать над ним будут создатели «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Главную роль в продолжении «Отпечатков» исполнит Иван Янковский, что еще больше роднит новый проект с «Фишером».

Самым ожидаемым сериалом на «Новом сезоне» в 2025 году признали лирическую комедию «Встать на ноги» (411 баллов) с Гошей Куценко и Милой Ершовой от онлайн-кинотеатре Okko. Она тоже попала в рейтинг от «Кинопоиска».

История разворачивается вокруг рецидивиста по кличке Старый (Куценко), который возвращается в родной город после 20 лет тюрьмы и узнает, что у него есть дочь Оля (Ершова), которая прикована к инвалидной коляске.

Замыкает список новых проектов в «Индексе Кинопоиск Pro» исторический детектив «Грачи», показанный в онлайн-кинотеатре Wink и также в эфире телеканала РЕН ТВ.

Главные роли исполнили Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова и Михаил Евланов.

В 1947 году капитан милиции Александр Ратников (Артём Ткаченко) расследует в Ленинграде серию убийств. След выводит на технолога рыбхоза Павла Ведерникова (Алексей Макаров), который на самом деле — бывший заместитель начальника нацистского концлагеря «Грачи» Гюнтер Зейлер. Он скрывается под чужой личностью и ищет семейную коллекцию предметов искусства, пропавшую в войну.

Если оценивать исключительно новые сериалы, можно допустить, что главным поставщиком проектов-хитов в начале 2026 года стал онлайн-кинотеатр «КИОН». Однако весомый вклад баллов индекса продолжения «Ландышей» все же приводит к первенству Wink.

Глас критика

При этом также стоит учитывать мнение критиков, которое далеко не всегда совпадает с интересами аудитории. К примеру, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, выделяя лучшие сериалы начала 2026 года, в разговоре с НСН назвала лишь один проект из «Индекса Кинопоиск Pro».

«Я бы отметила сериал "Время Счастливых", осмысляющий на примере одной семьи очень непростой переход страны от социализма к капитализму. Также в марте вышла "Гордость" - интересный взгляд как на межкультурные отношения, так и на очень актуальную сейчас тему отцов и дочерей, особенно в традиционных обществах. Кроме того, сериал получился достаточно зрелищным. Еще в марте вышла «Черная графиня». Это лихо сконструированный детектив, в котором зритель вместе с главным героем до последнего не понимает, что происходит», - сказала она.

Отдельного внимания, по словам собеседницы НСН, также заслуживает «Радар». Проект снят по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Действие разворачивается в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. После падения загадочного объекта трое шестиклассников отправляются на поиски метеорита. Один из мальчиков теряется в лесу — и это запускает цепь странных событий. Школьники замечают, что некоторые жители города ведут себя подозрительно: совершают необычные поступки и говорят непонятные вещи.

«Уфологический сюжет с популярной темой похищения инопланетянами человеческих тел обернут в антураж конца Советского Союза. Это делает историю объемной и привлекает разные целевые аудитории. С одной стороны, 1988 год и распад Советского Союза, а с другой - инопланетяне. В некотором смысле история перекликается с творчеством Стругацких», - отметила Ромодановская.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» также выделила проект «После Фишера: Инквизитор», и в этом мнение критика совпало с гласом народа. Как уточнила Ромодановская, Александр Петров и Юлия Снигирь составили органичный дуэт. При этом проект сохранил мрачную визуализацию первых сезонов. Впрочем, запомнились собеседнице НСН и другие проекты.

«К этой пятерке я бы добавила еще тройку, если можно так сказать, сериалов "легкого досуга": вторая часть третьего сезона "Вампиры средней полосы", четвертый сезон "Сергий против нечисти" и третий сезон "Инспектор Гаврилов". Все эти сериалы имеют комедийную составляющую, что, на мой взгляд, очень ценно, особенно когда хочешь отдохнуть. Потому что смотреть такой сериал, как «Фишер» - скорее работа, чем отдых», - подчеркнула она.

Популярность же «Ландышей», по словам Ромодановской, во многом связана с масштабной промо-кампанией.

«Это сериал, сделанный по заказу государства, поэтому все лучшие силы были брошены на его производство и, главным образом, продвижение. "Ландыши" - проект, созданный при поддержке ИРИ», - уточнила кинокритик.

Среди предстоящих новинок она выделила комедию «Зовите Витю». В центре сюжета комедии от онлайн-кинотеатра «КИОН» история молодого экстрасенса-шарлатана Вити. Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша, которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию, напоминает «Радиоточка НСН».