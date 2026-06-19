Вышел тизер сериала «Сокровища скифов»

Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision представили дебютный тизер сериала «Сокровища скифов». Премьера шоу состоится уже скоро по телевидению и в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету археолог Катя Егорова отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров, предок которого отыскал одну из трёх частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает чёрный копатель Саша, но без опыта Кати собрать пояс воедино не удастся.

Видео доступно во VK-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Режиссёром проекта выступил Евгений Бедарев («Молот ведьм»). Главные роли в сериале сыграли Линда Лапиньш («Мастер»), Виталий Кищенко («Сердце пармы»), Артём Крылов («Руслан и Людмила. Больше, чем сказка») и Денис Никифоров («Многоэтажка»).