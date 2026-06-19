Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем превысили 400 млн рублей

19 июня сборы фильма «Холоп 3» превысили 400 млн рублей. Это произошло на девятый день проката — премьера комедии состоялась 11-го числа. Сейчас лента удерживает лидерство в чартах вместе с байопиком «Майкл» о Майкле Джексоне.

События третьей части разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, режиссёр предыдущих частей. Вместе с Милошем Биковичем в ленте также снялись Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»).