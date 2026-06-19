В сериале «Джайв» Антон Васильев выступит в нетипичной для себя роли

Представили тизер сериала "Джайв", который определенным образом замыкает танцевальную трилогию одного из российских онлайн-кинотеатров. Речь о сериале "Искусство падения" с Мигелем, за которое он был назван "Открытием года" на фестивале "Новый сезон".

© Кадр из сериала "Джайв"

"РГ" писала о сериале - так же, как и о втором - "На льду", где показана изнанка мира фигурного катания. И вот "Джайв" - тот самый сериал, ради которого актриса Анастасия Уколова буквально стерла ноги в кровь, осваивая бальные танцы. Итог виден на экране - и она, и Святослав Рогожан, который играет ее партнера, танцуют и выглядят так, что от профессионалов не отличишь. Но еще и очень неплохо снято - оператор Эдуард Мошкович. Обозреватель "РГ" делает выводы по просмотренной первой серии, предоставленной онлайн-кинотеатром. Похоже, что сериал выйдет уже в ближайшее время.

В нетипичной для себя роли выступает в сериале Антон Васильев. Тренер по бальным танцам, перфекционист, который мучает своих подопечных. Сравним разве что с героем Данилы Козловского из сериала "Первая ракетка". Режиссер "Джайва" - Даниил Чащин. Также снимались Диана Милютина, Давид Сократян, Виталий Ярош, Светлана Камынина, Ангелина Пахомова, Юлия Марченко и Олег Алмазов и другие. Шоуранер - Ирина Прохорова.