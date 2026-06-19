Вышел тизер четвертого сезона аниме «Магическая битва»

Вышел тизер четвёртого сезона аниме «Магическая битва»
Студия TOHO animation представила тизер четвёртого сезона аниме «Магическая битва». Дата выхода продолжения культового сериала пока неизвестна.
Сюжет тайтла продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Четвёртый сезон получил название «Смертельная миграция. Часть 2». Предстоящие эпизоды продолжат арку The Culling Game из третьего сезона, в котором героям пришлось принять участие в королевской битве.
Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.
«Магическая битва» — аниме, которое стало популярным по всему миру. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Картину признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».