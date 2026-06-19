Сериал «Укрытие», 3-й сезон: что известно о продолжении антиутопии

В 2026 году выйдет третий сезон сериала «Укрытие» (Silo). Это мрачный научно-фантастический проект о людях, которые живут в изолированном подземном бункере. Они верят, будто мир на поверхности уничтожен в результате некой катастрофы, но постепенно понимают, что мир снаружи сильно отличается от того, чему их учили в школе. «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон «Укрытия», рассказывает о сюжете, касте и дате выхода продолжения.

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Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Silo Жанр: фантастика, антиутопия, триллер, драма

Шоураннер: Грэм Йост

Сколько серий: 20 (2-го сезона)

Длительность одной серии: 50 минут

Когда вышел первый сезон: 2023 год

Дата выхода 3-го сезона: 2026 год

Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер

В основу сериала легла антиутопическая трилогия американского писателя Хью Хауи. В серию входят романы «Иллюзия» (Wool), «Смена» (Shift), «Пыль» (Dust) и три коротких рассказа.

Все книги объединены общим названием «Укрытие» (Silo) — именно оно дало заголовок сериалу. Вообще, слово silo в переводе с английского означает «бункер».

Кадр: сериал «Укрытие»

Дата выхода

Второй сезон «Укрытия» начали показывать в середине ноября 2024-го. В декабре, еще до финала второй части, Apple объявила об официальном продлении шоу — причем сразу на два сезона. Дату выхода третьего сезона раскрыли в апреле 2026-го.

Первая серия третьего сезона «Укрытия» выйдет 3 июля 2026 года

В третьем сезоне будет десять пятидесятиминутных серий. Шоу продолжит выходить на Apple TV+ — новые эпизоды будут появляться раз в неделю.

Обратите внимание, что весной 2025 года первые два сезона «Укрытия» перестали быть доступны для российских пользователей. Стриминг ограничил доступ и к другим своим проектам, в том числе, «Разделению», «Киностудии» и третьему сезону «Теда Лассо».

В мае 2025 стриминг сообщил о завершении съемок третьего сезона и опубликовал новый кадр из шоу (вновь с Ребеккой Фергюсон).

Тизер третьего сезона опубликовали в апреле 2026-го, полноценный трейлер вышел через пару месяцев.

Сюжет

Действие шоу «Укрытие» разворачивается в постапокалиптическом мире будущего. После некой глобальной катастрофы выжившие — а их всего десять тысяч — живут в огромном подземном бункере, состоящим из 144 этажей. Люди уверены, что поверхность смертельно опасна, а воздух там отравлен. В центре сюжета — девушка-механик по имени Джульетта (Ребекка Фергюсон), которая пытается выяснить, как возник их Бункер и так ли опасен мир за его пределами.

К концу первого сезона Джульетте удалось выбраться на поверхность и выжить там. Она выяснила, что их Бункер — часть масштабной сети, в которую входят и другие укрытия

Во втором сезоне Джульетта исследовала почти полностью опустевший и затопленный Бункер-17. Его жители устроили бунт и выбрались на поверхность, в результате все погибли. На последних этажах, куда еще не поднялась вода, жили только безумный айтишник и несколько детей. В это время в родном для девушки Бункере-18 назревала настоящая революция — люди стремились свергнуть мэра Бернарда (Тим Роббинс) и узнать правду о судьбе Джульетты и мире снаружи.

Чем закончился второй сезон «Укрытия» Джульетта узнала, что в каждом Бункере существует так называемая «Мера предосторожности» — большая емкость с ядовитым газом, способная разом уничтожить всех мятежников. Девушка смогла вернуться к Бункеру-18 и передала людям, которые находились внутри, что выход на поверхность для них небезопасен. Мэр Бернард собирался выйти на поверхность и свести счеты с жизнью, но Джулс убедила его не делать этого. При попытке вернуться в Бункер герои попали в герметичную комнату, где работает смертельно опасная система очистки воздуха.

Ожидается, что третий сезон «Укрытия» раскроет тайну Бункера-17 и объяснит, кто стоит за созданием всей бункерной системы. Это предпоследний сезон, а значит, завершение истории все ближе. Шоураннер Грэм Йост рассказал, что сценарий финальной четвертой части уже готов.

Кадр: сериал «Укрытие»

Производство

Вторая глава «Укрытия» выходила с конца 2024 по начало 2025 года. Финальную серию показали 17 января 2025-го — тогда уже было известно о продлении шоу на третий сезон (и даже на четвертый).

Съемки продолжения Великобритании — там же создавались первые две части «Укрытия».

К работе над третьим сезоном «Укрытия» вернулся шоураннер Грэм Йост. Ранее он работал над сериалами «Братья по оружию», «Тихий океан» и «Подлый Пит»

Работу над шоу продолжила команда, ответственная за предыдущие части истории. К команде сценаристов Майкл Диннер («Невозможно поверить»), Арик Авеллино («По волчьим законам») и Эмбе Темплмор («Соколиный глаз»).

Кадр: сериал «Укрытие»

Съемки третьего сезона завершились в мае 2025 года. Через несколько месяцев после этого команда приступила к производству четвертого сезона.

Третий и четвертый сезоны «Укрытия» снимают друг за другом. Это позволяет сократить производственные затраты и уменьшить промежутки между выходами серий

Актеры и роли

Полный каст третьего сезона «Укрытия» официально не подтвержден. В продолжении шоу могут вернуться все ключевые герои из предыдущего сезона.

Важную роль в третьем сезоне «Укрытия» вновь сыграет Джульетта Николс из Бункера-18

Второй сезон «Укрытия» для героини Ребекки Фергюсон завершился клиффхэнгером — в герметичном помещении, где была заперта девушка, вспыхнуло пламя. Судя по словам шоураннера Грэма Йоста, за жизнь Джульетты можно не переживать — она не только выживет, но и останется одним из главных действующих лиц.

Кадр: сериал «Укрытие»

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Укрытия»

Ребекка Фергюсон («Дюна») — Джульетта Николс / Джулс, главная героиня. Механик, а затем шериф из Бункера-18;

Коммон («Иллюзия обмана») — Роберт Симс, глава службы безопасности в Бункере-18;

Ави Наш («Черное зеркало») — Лукас Кайл, IT-сотрудник в Бункере-18;

Харриет Уолтер («Искупление») — Марта Уокер, инженер в Бункере-18, наставница Джулс;

Чиназа Уче («Хороший человек») — Пол Биллингс, новый замшерифа в Бункере-18;

Александрия Райли («Нарушители») — Камилла Симс, жена Роберта;

Шэйн МакРей («Прислуга») — Нокс, бывший босс Джулс, начальник механического отдела;

Ремми Милнер («Темные начала») — Ширли Кэмпбелл, коллега Джулс;

Клер Перкинс («Корона») — Карла Маклейн, глава отдела снабжения в Бункере-18; Билли Постлетуэйт («1917») — Хэнк, помощник шерифа.

Помимо этого, в третьем сезоне появятся два новых персонажа — репортерша Хелен и конгрессмен Дэниэл. Героев, которых впервые Джессика Хенвик («Игра престолов») и Эшли Цукерман («Тихий океан»).