Актер заявил о нехватке в России социально значимых фильмов

В российском кинематографе не хватает социально значимых фильмов. Об этом «Газете.Ru» рассказал актёр Никита Волков.

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Артист исполнил одну из главных ролей в кинокартине «Где ты?», расказывающей историю семьи, в которой пропадает трёхмесячный ребёнок.

Перед показом фильма Волков заявил, что хотел бы чаще видеть подобные поекты в кинотеатрах.

«Думаю, да, не хватает таких социально значимых фильмов. Это кино довольно наивное, простое... Мне кажется, что именно благодаря этим качествам в зрителе может что-то прорасти», — сказал актёр.

Ранее кинорежиссер Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова посодействовать разрешению показа кинокартин и сериалов, которым в разные годы было отказано в выдаче прокатного удостоверения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».