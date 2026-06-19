По «Пеппи Длинныйчулок» выпустят новый мультсериал
Издание Variety сообщило, что компания Studiocanal начала разработку нового мультсериала «Пеппи Длинныйчулок». Дата выхода предстоящего проекта пока неизвестна.
Анимационный проект выступит современной адаптацией одноимённой повести Астрид Линдгрен. Сюжет рассказывает о девятилетней рыжеволосой девочке, которая осталась без родителей и поселилась в маленьком городе. Авторы планируют выпустить 52 серии, а графика будет создана с помощью 3D-анимации.
«Пеппи Длинныйчулок» уже не первый раз получает адаптацию в виде мультсериала. В 1997 году вышла одноимённая анимационная лента, которая разрабатывалась авторами из Швеции, Германии и Канады. Всего в проект вошло 26 эпизодов.