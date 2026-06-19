По «Пеппи Длинныйчулок» выпустят новый мультсериал

Издание Variety сообщило, что компания Studiocanal начала разработку нового мультсериала «Пеппи Длинныйчулок». Дата выхода предстоящего проекта пока неизвестна.

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Анимационный проект выступит современной адаптацией одноимённой повести Астрид Линдгрен. Сюжет рассказывает о девятилетней рыжеволосой девочке, которая осталась без родителей и поселилась в маленьком городе. Авторы планируют выпустить 52 серии, а графика будет создана с помощью 3D-анимации.

«Пеппи Длинныйчулок» уже не первый раз получает адаптацию в виде мультсериала. В 1997 году вышла одноимённая анимационная лента, которая разрабатывалась авторами из Швеции, Германии и Канады. Всего в проект вошло 26 эпизодов.