Как регулирование цен в кинотеатрах навредит индустрии

Государство периодически пытается влиять на ценообразование в кинотеатрах, однако такое вмешательство порой оборачивается против индустрии. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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Льготы на билеты в кинотеатры для многодетных семей за счет государства целесообразно ввести в частных кинозалах, заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в интервью ТАСС. По его словам, «непомерно высокие» цены на билеты становятся серьезной проблемой для аудитории. Исаев выразил опасение, что государственное регулирование может обернуться против индустрии.

«Попытки государственных институтов как-то влиять или комментировать ценообразование в кинотеатрах периодически происходят. То, что Жаров тоже обратил на это внимание, с одной стороны, очень хорошо, потому что вопрос цен на билет сегодня интересует всех, как в индустрии, так и за ее пределами. С другой стороны, государственное регулирование отраслей бизнеса, к сожалению, очень часто дает определенные перекосы вместо помощи игрокам индустрии и может иметь обратный эффект. У большинства кинотеатров страны есть льготы для многодетных семей и других социально незащищенных категорий. Это нормальная практика, поэтому данный вопрос кинотеатрами регулируется самостоятельно», — сказал Исаев.

Впрочем, отметил собеседник НСН, диалог между государством и бизнесом по этому вопросу вполне способен дать позитивный результат.

«Что касается возможных дотаций от государства, если государственные институты обратятся внутрь индустрии, вполне вероятно, будет разработан какой-то механизм государственной поддержки, каких-то грантов, как это происходит в ряде регионов со систематизированными школьными посещениями. Диалог такой между государством и бизнесом вполне может состояться и дать хороший, проработанный вариант в текущей ситуации очень непростого состояния индустрии. Ни от какой помощи со стороны государства кинотеатры отказываться точно не будут, главное, чтобы она была проработана в диалоге с отраслью. Однако маловероятно, что государство не потребует льгот от самих участников рынка», — подытожил он.

Ранее Исаев заявил, что цены на билеты в кино в России сейчас наконец-то установились на более-менее сбалансированном уровне, так что в дальнейшем сильного роста не будет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».