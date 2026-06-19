Российские фильмы покажут на кинофестивале в Шанхае

В Китае в эти дни проходит 28-й Шанхайский международный кинофестиваль. Даты его проведения в 2026 году - с 12 по 21 июня, и это - один из крупнейших киносмотров мира класса "А".

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В программе фестиваля - более 400 картин, среди них 4 российских фильма, о двух из них уже писала "РГ". Это "День рождения Сидни Люмета" Рауля Гейдарова - в программе дебютов и - особая честь - в конкурсной программе лента "Лето будет общим" 24-летнего режиссера Даниила Меркулова. Этот фильм о прощании с детством выйдет в российский прокат летом или осенью этого года. Во внеконкурсных программах кинофестиваля также российские фильмы "Сводишь с ума" - яркий дебют Дарьи Лебедевой - и "Первый на Олимпе" Артема Михалкова. Принимают российские фильмы тепло. И уже завтра будет известно - получит ли приз фильм "Лето будет общим".

Завтра же в Шанхае пройдет одно из важнейших событий в международной киноиндустрии - Шанхайский международный кинорынок (Shanghai International Film&TV Market). Даты его проведения - с 20 по 23 июня, и он - спутник кинофестиваля. Кинорынок соберет ключевых представителей азиатской медиаиндустрии, представителей региона MENA и ряда европейских стран. РОСКИНО на кинорынке организует национальный стенд Russian Content Worldwide, который объединит 15 российских производителей и дистрибьюторов контента - они представят более 130 фильмов. Обозреватель "РГ" - единственный журналист из России, который будет наблюдать за процессом работы отечественных кинематографистов. В Шанхай уже сегодня прибыли представители крупнейших российских кинокомпаний по закупкам и продаже фильмов, сериалов и анимации.

На национальном стенде будут представлены ленты, отражающие всю палитру жанров российского кино: мультфильмы, комедии, сказки, триллеры, драмы, мелодрамы, детективы, фантастика, биографические картины, приключенческие и другие. Также и российские документальные фильмы востребованы у азиатской аудитории.

Какие же фильмы представят на кинорынке - а торжественное открытие Объединенного стенда Роскино назначено на 10 утра по местному времени - к началу работы мероприятия? Это "Чебурашка 2", "Буратино", "Красный шелк", "Кракен", "Первый на Олимпе", "В списках не значился", "Доктор Динозавров", "Пророк. История Александра Пушкина", "Финист. Первый богатырь", "Литвяк", "Пропасть", "Колотун и волшебное королевство", "Твое сердце будет разбито","Малыш Каратист", "Ангелы Ладоги" и многие другие.

Кстати

Благодаря РОСКИНО, отечественные кинематографисты участвуют в Shanghai International Film&TV Market уже в третий раз. За это время участникам удалось заключить много сделок по продаже российских фильмов зарубежным закупщикам. О том, какие сделки будут заключены в этот раз, мы расскажем, когда Объединенный российский стенд подведет итоги работы.