Каким получилось новое «Очень страшное кино»

В параллельный прокат вышло новое «Очень страшное кино» — шестой фильм франшизы, в которую спустя два десятилетия вернулись братья Уэйансы. «Лента.ру» рассказывает о том, как главная пародийная серия в истории кино попыталась переварить современную повестку — причем в диапазоне от так называемых возвышенных хорроров до деятельности Дональда Трампа.

Для появления на свет шестого фильма из серии «Очень страшное кино» было две причины — и ни одна из них не ограничивается сферой собственно кинематографии. Итак, во-первых, франшиза была задумана, чтобы выжимать из каждого хоррора по два счетчика: первый — за трагедию, второй — за комедию. К 2013 году «Очень страшное кино» морально устарело и посмеялось более или менее над всем ассортиментов ярких жанровых явлений. На сеансах пятого фильма зрители не смеялись. В 2026-м, во-первых, накопилось достаточно новых образцов для пародии — фильмы ужасов переживают очередной виток очень интенсивного и яркого развития. Во-вторых, для публики сама франшиза стала устойчивым маркером начала нулевых — эпохи, которая из настоящего момента выглядит беззаботной и безоблачной.

Дата выхода: 18 июня

Страна: США

Продолжительность: 1 час 36 минут

Режиссер: Майкл Тиддес

В ролях: Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Анна Фэрис, Реджина Холл, Оливия Роуз Кигэн

Второй повод для возвращения скорее кармического свойства. Дело в том, что начиная с третьего фильма родоначальники франшизы братья Шон и Марлон Уэйансы не имели к ней никакого отношения. Разумеется, после успеха «Очень страшного кино 2» Уэйансы сделали наметки на третью серию, их идеи были вполне одобрены — но недостаточно оплачены. В процессе переговоров зеленый свет получил другой проект братьев «Белые цыпочки», а «Очень страшное кино» с порядковыми номерами 3, 4, 5 делали уже совсем другие люди. Тоже, впрочем, не последние для жанра американского скетчкома: два фильма поставил Дэвид Цукер («Голый пистолет»), а к сценариям приложил руку будущий автор сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин. Жаль, что этому факту в новой ленте не посвящено ни строчки, ни кадра, хотя репутация Уэйансов позволяет шутить хоть про Чернобыль, хоть про холокост.

Такая длинная преамбула куда лучше рассказывает о происходящем на экране, чем, собственно, пересказ сюжета

В «Очень страшном кино» концепцией служит расплывающееся дымное облако тэгов, а конструкция умышленно безалаберна, чтобы не оставить шансов на анализ. Впрочем, раздолбайство такого уровня никак не скроешь: если в этом фильме и есть сюжет, то он в общих чертах повторяет фабулу «Крика 5». Логика ясна: если прошлые серии отталкивались от саги Уэса Крэйвена, то зачем отступать от этих каких-никаких, но правил. Да еще и лишая себя маски-талисмана — редчайший, кстати (если не уникальный), случай, когда у двух франшиз более или менее одна и та же эмблема.

Итак, у выжившей (в том числе, конечно, из ума) героини первых фильмов Сидни Кэмпбелл (Анна Фэрис) выросли две дочери — Тьюздей (Саванна Мэй) и Сара (Оливия Роуз Кигэн). Когда за ними начинает охоту Призрачное Лицо, маме, которая живет в доме-ловушке (как в последнем «Пункте назначения»), приходится вернуться в игру.

Вместе с ней на экран возвращаются лучшая подруга Бренда Микс (Реджина Холл) и ее друзья и родственники во главе с Мелким (Марлон Уэйанс) и Рэем (Шон Уэйанс). Кроме них на экране появятся Грегг, Ким и Дэймон-младший Уэйансы. В конце прозвучит шутка о том, что сколько в природе братьев и сестер носит эту фамилию, никто точно не знает.

Если серьезно, то у этой конкретной афроамериканской кинодинастии была возможность высказаться о наболевшем на максимально широкую аудиторию. В реальности же их в этом смысле хватило на несколько неловких выпадов в адрес Дональда Трампа и серию уколов в адрес woke-сообщества. В обоих случаях расчет, конечно, на то, что юмора ни та, ни другая страта не понимает, а значит, можно не напрягаться.

Шанс высмеять модные возвышенные хорроры тоже демонстративно упущен. Жаль: например, «Все страхи Бо» точно напрашиваются на пародию от Уэйансов

Тренд не то чтобы совсем проигнорирован: есть реплики из «Грешников» (и почему-то фильма «Прочь»), есть развернутое посвящение (иначе не назвать, поскольку это не только глупо, но, кажется, еще и нарочно не смешно) «Собирателю душ». В почтительности, с которой Уэйансы обошлись с этими картинами есть даже что-то трогательное. Как, кстати, и в единственном появлении клоуна Арта из «Ужасающего», который показан с уважительной дистанции, хотя мог бы стать новым символом камбэка.

Ближе к финалу недоумение от всей этой патриархальной свалки устаревших понятий немного рассеивается. Происходит это к моменту, когда большую часть белых героев уже убили, а значит, на экране воцаряются Шон, Марлон и вся остальная гоп-компания. Здесь «Очень страшное кино» резко сворачивает в сторону кино о кино и выдает несколько сцен почти что во вкусе сериала «Киностудия». Уэйансы единственные, кому на экране не скучно, они по-настоящему рады вернуться, хотя и не совсем понимают, что делать — кроме хорошей мины, конечно. Хотя в этом случае, наверное, лучше всего подходит выражение «давить лыбу».

Учитывая сборы, говорить о плохой игре не стоит — победителей не судят. Тридцатимиллионный по бюджету фильм уже заработал 178 миллионов долларов, а прокат еще не закончен. Это значит две вещи. Во-первых, ради возвращения в 2000-е зрители согласны стерпеть и такое, а во-вторых, размещенный после титров трейлер «Бросферату» имеет все шансы стать реальностью.