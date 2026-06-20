Эксперт ответил, какие сюжеты останутся ключевым трендом в кино

Тренд на сказочные и национально ориентированные сюжеты в кино сохранится в ближайшие годы, однако жанр продолжит эволюционировать и вплетаться в современные истории. Об этом заявил ТАСС генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров.

© кадр из фильма «Бременские музыканты»

"Тренд на сказки никуда не уйдет, поскольку зритель по-прежнему хочет видеть на экране свое, родное, особенно когда это сделано зрелищно и без ущерба для сюжета", - отметил он.

По словам Жарова, в ближайшие годы в центре внимания останется контент, близкий зрителю и основанный на понятных ему образах.

"Люди ищут персонажей, с которыми могут сопоставлять себя, узнавать свои черты и жизненные ситуации", - добавил он.

При этом глава холдинга подчеркнул, что сказочный жанр не будет статичным.

"Сказочные мотивы станут органично вплетаться в современные истории, фэнтези и приключения, сохраняя национальный колорит", - сказал Жаров.

Он отметил, что такой подход не исчерпает себя в будущем.