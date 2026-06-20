Эксперт ответил, какие сюжеты останутся ключевым трендом в кино

Жаров: сказочные сюжеты останутся ключевым трендом в кино в ближайшие годы
Тренд на сказочные и национально ориентированные сюжеты в кино сохранится в ближайшие годы, однако жанр продолжит эволюционировать и вплетаться в современные истории. Об этом заявил ТАСС генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров.
"Тренд на сказки никуда не уйдет, поскольку зритель по-прежнему хочет видеть на экране свое, родное, особенно когда это сделано зрелищно и без ущерба для сюжета", - отметил он.
По словам Жарова, в ближайшие годы в центре внимания останется контент, близкий зрителю и основанный на понятных ему образах.
"Люди ищут персонажей, с которыми могут сопоставлять себя, узнавать свои черты и жизненные ситуации", - добавил он.
При этом глава холдинга подчеркнул, что сказочный жанр не будет статичным.
"Сказочные мотивы станут органично вплетаться в современные истории, фэнтези и приключения, сохраняя национальный колорит", - сказал Жаров.
Он отметил, что такой подход не исчерпает себя в будущем.
"Напротив, он будет укрепляться, пока зритель видит в героях отражение собственных ценностей", - заключил он.