Какие новинки кинематографа вышли в Сети на этой неделе

Поэтесса общается с татарским духом леса и ищет брата, подростки нашли волшебный малахит и разбудили древнее зло, Джон Малкович играет самого противоречивого дирижёра в истории XX века, а Александр Петров попадает в тюрьму. Знакомимся с летними киноновинками.

© скриншот из сериала «Малахит»

Шурале (18+)

Режиссёр: Алина Насибуллина

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.5

Время: 1 час 31 минута

О чём фильм. Айша (Алина Насибуллина) и её жених Михаил (Максим Матвеев) живут в роскошном доме с панорамными окнами и видом на лес. Она - поэтесса из татарской глубинки. Он - татуированный, вечно занятой красавец, неравнодушный к биохакингу и крепким напиткам. Возлюбленные готовятся к свадьбе, однако помолвку приходится отложить: Айша узнаёт от матери, что пропал сводный брат Тимур (Геннадий Блинов). Его бригада рубила деревья на священной земле, чего, по поверьям местных, совершенно нельзя было делать. А заправлял всем местный "царёк" - дядя Женя (Роман Михайлов), владеющий местной шашлычной. Айша отправляется в родные края, где ей не особо рады: дескать, бросила родных. Она вновь оказывается в среде, к которой так долго тянулась её душа, предаётся воспоминаниям и впервые за долгое время слышит себя и не узнаёт. Поэтесса быстро смекает, что люди, какими бы страшными монстрами они ни были, не виноваты в исчезновении её брата. В этом деле замешаны силы, куда более древние и могущественные, которые прячутся в лесной чаще, не отпускающей Айшу с ранних лет.

Что интересного. Это режиссёрский дебют бывшего юриста, потом актрисы, а теперь режиссёра Алины Насибуллиной. Сценарий она написала в соавторстве с Игорем Поплаухиным - режиссёром фантасмагории о легенде советского андеграунда Янке Дягилевой "На тебе сошёлся клином белый свет" (18+). Монстра, конечно, в фильме, который ходит по границе слоубёрнера (по простому - медленный, атмосферный ужастик) и фолк-хоррора, нет. Съёмки, кстати, проходили на острове-граде Свияжск (Татарстан, 30 км от Казани), который стал одной из главных площадок. Также фильм снимлаи в Москве. А экопарк "Дикая ферма" (Рыбно-Слободский район) стал местом съёмок кульминационных сцен. Также в фильме снялись Рузиль Минекаев и Сергей Гилёв.

Кому не понравится. "Шурале" хочет залезть на территорию модных и возвышенных хорроров, однако после просмотра возникает чувство "и что в итоге?". Критики так и не пришли к единому мнению, что хотела сказать своим художественным высказыванием Алина Насибуллина. Если вы не хотите тратить полтора часа на то, как девушка обнимается с деревьями под мрачный фильтр, точно в кадре, не вошедшем в фильма Ларса фон Триера, тогда смело смотрите другое кино.

Малахит (12+)

Режиссёр: Александр Богуславский

Время: 8 серий по 45 минут

О чём сериал. Рома (Алексей Родионов) и Соня (Варвара Володина) приезжают на лето к бабушке (Евгения Симонова) и дедушке (Андрей Федорцов) в село Красный Камень. И пока старшая сестра изнывает от тоски по городской жизни, Рома заводит знакомство с Асей (Екатерина Темнова) и Гордеем (Сергей Чикин). Однажды Рома после спора с Гордеем находит магический малахитовый самородок. Он дарует мальчику удивительную способность: всё, что ни нарисует, сбывается. Но вместе с чудесной находкой на белый свет является древнее зло - дух рудника Чёрный Ворон. Он может исполнить любое желание Ромы, но ребята быстро понимают, что чудеса не бесплатные, и цена им - чужое горе. О пробудившемся ужасе узнаёт местный отшельник Макар (Алексей Серебряков) и журналист Слава (Константин Плотников), которые то ли хотят спасти жителей Красного Камня от нечистой силы, то ли сами стать её обладателями.

Что интересного. Многосерийное семейное фэнтези, которое сценаристы Максим Вахитов и Юлия Галиченко пытались сделать в духе "Гарри Поттера" (16+) и "Очень странных дел" (16+), было вдохновлено мрачными уральскими легендами, загадочной мистикой старых горнодобывающих рудников и знаменитыми сказами Павла Бажова. Центральный артефакт истории - малахитовый самородок - был специально создан художниками-постановщиками вручную в нескольких различных вариантах для съёмок крупным планом. А вымышленное село Красный Камень создавали из нескольких уральских природных локаций. Шоу совмещает в себе летнюю атмосферу подростковых приключений в ярких красках, которая перемежается с русской хтонью. А Чёрный Ворон становится олицетворением алчности человеческих желаний и страшной цены, которую приходится платить за свои прихоти.

Кому не понравится. Тем, кто ожидал реальных сюжетов от Бажова. В этом сериале от Бажова только уральские мотивы. Да и с фольклором зрителей явно обманули: история базируется исключительно на авторском вымысле. Также может смутить неприкрытая назидательность, которая современного зрителя больше утомляет.

Жёлтый галстук (18+)

Режиссёр: Серж Иоан Челибидаке

Время: 2 часа 25 минут

О чём фильм. Вдохновляющая история жизни и успеха одного из самых эксцентричных, прославленных и молодых румынских дирижёров Берлинской филармонии. Серджиу Челибидаке (Бен Шнетцер - в молодости, Джон Малкович - в старости). Сюжет охватывает семь десятилетий: детство под гнётом деспотичного отца (Шон Бин), побег из дома ради музыки, выживание в предвоенной и военной Германии, стремительный карьерный взлёт, падение из-за бескомпромиссного характера и триумфальное возвращение на музыкальный олимп.

Что интересного. Фильм снял сын знаменитого дирижёра Серж Иоан Челибидаке, он же написал и сценарий. По словам режиссёра, съёмки фильма заняли всего 50 дней. В них участвовали пять румынских оркестров, которые воссоздали знаковые выступления Челибидаке в Филадельфии, Буэнос-Айресе, Венеции, Бухаресте и Берлине. Кстати, немецкий дирижёр румынского происхождения Серджиу Челибидаке в разные годы руководил Берлинским и Мюнхенским филармоническими оркестрами и другими коллективами.

Кому не понравится. Если вы далеки от классической музыки и хотите остать в стороне, не смотрите фильм о великом румынском дирижёре. Кстати, с довольно спорными моментами в карьере. Этот фильм также оставит равнодушными и тех, кто не любит драмы о токсичных гениях.

Коммерсант (18+)

Режиссёры: Фёдор Кравчук, Никита Кравчук

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 1 час 36 минут

О чём фильм. 1996 год, Москва. Банкир Андрей Рубанов (Александр Петров) живёт свою лучшую обеспеченную жизнь с женой Ирмой (Елизавета Базыкина) и маленьким ребёнком. На пополам с другом Мишей (Михаил Тройник) у них на счету больше миллиона долларов. Они видят себя элитой будущего государства, новыми олигархами, и чтобы сорвать куш, ввязываются в крупную сделку. Но оказывается, что они стали пешками в схеме по хищению средств из государственной казны. Так, Андрей оказывается на дне - в общей камере "Матросской тишины", где его представления о жизни, людях и себе самом подвергаются суровым испытаниям. И чтобы выбраться из этого чистилища, ему предстоит стать другим человеком.

Что интересного. Фёдор и Никита Кравчуки сняли фильм по мотивам автобиографического романа Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет". Журналист и бизнесмен, получивший срок за неуплату налогов, отсидевший с 1996-го по 1998-й в СИЗО, писал книгу о себе и для себя, выпуская её за свой счёт - её не хотели печатать издательства. Однако в 2006 году роман появился в шорт-листе литературной премии "Национальный бестселлер". С тех пор Рубанов стал писателем и сценаристом. Братья Кравчуки хотели создать жанровый зрительский фильм, на который сами бы пошли в кино. И выбор пал именно на историю Рубанова. Книгу пришлось сильно порезать, что делалось, как признаются режиссёры, с болью в сердце. Из 400 страниц осталось 90. По настоянию самого Рубанова, они пользовались правилом 15 минут - каждую четверть часа судьба наносит по главному герою новый удар. Так, из книги, носящей исповедальный характер, получился экшн - тюремная сага о 2000-х.

Режиссёры отталкивались от идеи, что герой Петрова посадил сам себя в тюрьму задолго до реального заключения. Поэтому для офиса подпольного банка выбрали помещение со сводчатыми потолками. Его сыграл подвал московского особняка, который раньше принадлежал любовнице Петра I Анне Монс. Сцены в ночном клубе "Распутин" снимали в настоящем "Распутине", а улицы Москвы 1990-х воссоздали в кинопарке "Москино". Тюремные коридоры нашли в реальной бывшей тюрьме.

Кому не понравится. Тем, кто не верит, что тот, кто жаждал денег и пантов, может быть честным и праведным человеком. А нарочитое джентльменство героя Петрова в начале кажется неправдоподобным и качественно отредактированным. Банкир из 90-х представлен эдаким святошей, который попался ни за что. Вы в такое верите?