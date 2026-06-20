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Зрители оценили мультфильм «История игрушек 5» на уровне прошлых частей

Чемпионат.com

19 июня состоялась мировая премьера «Истории игрушек 5» — пятой части культовой серии мультфильмов. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Зрители оценили мультфильм «История игрушек 5»
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Картина получила оценку «А». Таким образом, фильм понравился зрителям на уровне предыдущих частей. Из всей франшизы выделяется только «История игрушек 2», которую оценили выше остальных проектов серии (А+). Критики также тепло приняли пятую часть: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести.

«История игрушек 5» повествует о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. По сюжету картины игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.