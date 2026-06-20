Зрители оценили «Смерть Робин Гуда»

19 июня состоялась премьера фильма «Смерть Робин Гуда» — мрачной интепритации знаменитой истории с Хью Джекманом («Дэдпул и Росомаха») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента поулчила оценку «С+». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем предыдущие проекты с Хью Джекманом, такие как «Следствие ведут овечки» (А-) и «Мелодия их мечты» (А). Критики также смешанно оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 68% свежести.

«Смерть Робин Гуда» рассказывает об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.