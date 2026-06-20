Опубликован первый кадр фильма «Оборотень» от автора «Носферату»

Издание СomicBasics представило первый кадр фильма «Оборотень». Изображение c заснеженным лесом из хоррора изначально появилось на официальном сайте NBC Store, но вскоре было удалено.

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Сюжет предстоящей ленты развернётся в Англии XIII века. Зрителей ожидает новый взгляд на историю про человека, который превращается в волка. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

«Оборотень» выйдет в мировом прокате 25 декабря. Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты. Режиссёром выступил Роберта Эггерс — автор популярных фильмов «Носферату» и «Маяк».