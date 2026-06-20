Расписание выхода второго сезона «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix
25 июня состоится премьера второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Шоу рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправятся в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.
Во второй сезон войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Проект также получит третий сезон, который станет финальным.
Расписание выхода второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
- 1-я серия — 25 июня;
- 2-я серия — 25 июня;
- 3-я серия — 25 июня;
- 4-я серия — 25 июня;
- 5-я серия — 25 июня;
- 6-я серия — 25 июня;
- 7-я серия — 25 июня.