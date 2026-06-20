Расписание выхода второго сезона «Аватар: Легенда об Аанге»

25 июня состоится премьера второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Шоу рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправятся в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.

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Во второй сезон войдёт семь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Проект также получит третий сезон, который станет финальным.

Расписание выхода второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»