Названы семь лучших отечественных фильмов о футболе

Кто-то удивится, но в Советском Союзе фильмы о футболе выходили на экраны чуть ли не чаще, чем о разведчиках. Не обходилось без игры миллионов и в популярных кинокартинах: на фоне матчей разворачивались любовные драмы, истории взросления и даже детективы.

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И ведь работало. Вместе с победами нашей сборной и ажиотажем вокруг заводских и городских команд кинопропаганда футбола гнала на стадионы тысячи и тысячи мальчишек по всей большой стране. А если стадионов рядом не было, то для взращивания будущих футбольных звезд вполне подходила дворовая площадка. Потому, что в этом спорте важны не только талант и навыки, но и характер. А характер воспитывается во дворе.

Интересно, что в знаменитом на весь мир фильме Дзиги Ветрова "Человек с киноаппаратом" (а это 1929 год) футболу посвящен один из самых зрелищных эпизодов. В том же году фрагменты матча вошли в другой документальный фильм - "Спартакиада" Иосифа Посельского. Значит, футбол уже стал народным. Дальше лавина кинофутбола катилась со стремительной скоростью.

В разгар чемпионата мира по футболу "РГ" вспоминает 7 отечественных фильмов, которые самое время пересмотреть.

"Вратарь": любитель может стать мастером

Фото: Российская газета

Кто из советских детей не читал "Вратаря Республики" Льва Кассиля, где "двадцать два здоровых вспотевших обормота старательно гонялись друг за дружкой"! А рассказ "Матч в Валенсии"? В 1936-м писатель оказался в Испании - и прямиком на футбол. "Барселона" играла с "Валенсией". После этого поединка игроки обеих команд отправлялись на фронт (в те годы в Испании шла гражданская война).

Кассиль жил футболом, потому именно он написал сценарий к самому известному довоенному фильму об этой захватывающей игре - "Вратарь".

У Антона Кандидова - работа мечты: он передовик женской бригады грузчиков, возит по Волге в лодке арбузы, купается, поет песни, ловит на себе влюбленные взгляды симпатичных коллег. Но однажды футболисты заводской команды, что случайно проезжали мимо, увидели, как ловко парень управляется с арбузами. "А не попробовать ли ему встать в ворота?" И вот Кандидов - звезда московской команды, и впереди у него принципиальнейший матч с "Торпедо". Кстати, в те времена название легендарного клуба произносили через "э".

От успеха у Антона сносит голову, и вот уже другая болезнь - звездная - ставит всю его карьеру под угрозу. Спойлер: как и положено в спортивной комедии, все закончится победой обаятельного и все осознавшего героя. Наивно? Да. Но так в те годы снимал весь мир, и возможно, этой-то доброты и непосредственности нашему кино не хватает сегодня.

"Вратарь" сыграл в пользу советского футбола: многие поверили, что любитель может стать профессионалом. Нужно только много трудиться. Чем еще важен фильм? Режиссер Семен Тимошенко снимал художественный фильм о футболе одним из первых, потому многое ему приходилось изобретать на месте: как передать динамику матча, каким планом снять ноги и мяч, как часто нужно менять ракурсы? Режиссеры трансляций и поздних фильмов о футболе многое подглядели у Тимошенко.

"Центр нападения": что важнее футбола

Фото: Российская газета

Режиссеры Игорь Земгано и Семен Деревянский сразу после войны сняли крепкую спортивную драму о человеке, который не смог уйти от мечты.

Кравченко играет в центре нападения в "Метеоре", и как играет! Все приходят посмотреть только на него. И все бы ничего, но в клубе появляется симпатичная молодая врач. И очень принципиальная. Однажды она не допускает до полуфинала лучшего нападающего, в фильме подчеркивается: виноват в этом сам футболист, не до конца подготовился.

Команда проигрывает. Но судейские ошибки - это бич не только нашего времени. "Метеор" Кравченко подает апелляцию и получает шанс отыграться. С главным форвардом в центре нападения, разумеется.

Но сюжет продолжает закручиваться, как хороший поединок. Кравченко - не только футболист, но и конструктор, он одержим идеей доработать суперсовременный мотоцикл. И надо же, перед самым финалом совет конструкторов дает Кравченко шанс проявить себя, но для этого нужно ехать в другой город… Что выбрать - футбол или изобретение?

Герой бросает команду и завязывает со спортом, как ему кажется, навсегда.

И все же вскоре судьба вернет его на стадион. Разве могли сценаристы поступить иначе? Идеал послевоенного героя - тот, кто совмещает дело жизни со спортом, а не карьерист… Карьеристы придут в наше кино много позже…

"Удар! Еще удар!": реальность побеждает

Одна из самых знаменитых спортивных драм советского кино. Здесь интересно все - и сюжет, и история создания.

Начнем с сюжета. Все коллизии выстраиваются вокруг матча ленинградской "Зари" и западноевропейской команды "Рифы". Да, спорт с идеологией переплетается в нашем кино часто. Но куда важнее здесь история тренера Андрея Таманцева. Сам бывший футболист, в блокаду, в мае 1942 года, он организовал в Ленинграде матч жизни, показав фашистам, что дух горожан не сломлен, а значит, мы непобедимы. Воспоминания об этом матче - драматичный момент картины.

А теперь он тренирует "Зарю". В команде играет его сын, Сергей, на него у тренера большие ставки, но перед важнейшим матчем парень банально загулял, вернулся на базу только под утро. Пришлось футболиста отстранить от участия в матче, но, когда один из игроков получает травму, Таманцеву-старшему приходится выпустить Сергея на поле...

Все есть в этом фильме - и психология, и спортивная честь, и история нашего футбола. И, что важно для кино, - зрелищность.

А вот тут интересно. Тот же Лев Кассиль, который был соавтором сценария, предложил организовать товарищеский матч топовых советских команд "Динамо" и "Зенит" на реальном стадионе имени Кирова, вот только футболисты надели на себя форму тех команд, о которых рассказывалось в фильме. Матч шел в зачет, начислялись очки, потому игроки бились по-настоящему. А десятки тысяч зрителей гнали своих любимцев вперед.

Гениальный был ход.

Кстати, фильм снял Виктор Садовский. Он специализировался на спортивном кино: помимо "Удар! Еще удар!" среди его работ - "Ход белой королевы", "Одиннадцать надежд" и другие.

"Секундомер": время любви

Фото: Российская газета

Жанр спортивной драмы привычен, на нем режиссеры собаку съели, куда меньше в мировом кинематографе спортивных мелодрам. В "Секундомере" режиссера Ресо Эсадзе лирика переплетается с азартом.

Форвард "Спартака" и сборной СССР Серей Лавров решает закончить с футболом - уже не мальчик и по спортивным меркам совсем не молод, ему за 30. Последний матч ему предстоит провести в незнакомом маленьком городке, куда "Спартак" приезжает в конце сезона на игру 1/8 Кубка СССР против местного "Авангарда".

Кстати, по уже сложившийся традиции, в фильме использовали не только постановочные кадры, но и показали реальный матч - между "Спартаком" и киевским "Динамо". А одну из ролей сыграла Валерия Николаевна Бескова, жена заслуженного тренера СССР Константина Бескова, с которым дружил сценарист Леонид Зорин.

Где же тут лирика? В городке, где Лавров запланировал попрощаться с большим футболом, он неожиданно встречает свою первую любовь, одноклассницу Таню, с которой не виделся 19 лет… Оставим за скобками историю этой красивой чистой любви - все увидите в кино.

В "Секундомере" обыгрываются темы, которые знакомы звездам футбола и сегодня: как жить, если поклонники узнают тебя везде, куда деться от дилетантских вопросов "знатоков" лучшей в мире игры и как вовремя уйти из футбола, уступив место более молодым и перспективным…

Музыку к картине написал Олег Каравайчук, композитор многих фильмов Киры Муратовой, что добавляет ленте и поэтичности, и пронзительности.

"Команда с нашей улицы": "взрыв" детского футбола

Фото: Российская газета

Это как раз из тех фильмов, после которого по всему СССР подростки стали сооружать во дворах, на окраинах городов и в пионерских лагерях футбольные стадионы.

Пионерское звено во главе с Борей проводит летние каникулы, целыми днями гоняя мяч во дворе и на улице. Соседи от шума и выбитых окон не в восторге. Еще чуть-чуть, и взрослые обрушат на ребят весь свой гнев, а там и до разбирательств с милицией недалеко.

В это же время в городском пионерском лагере царит скука: старшая пионервожатая Оля не может увлечь детей. И тогда за дело берется младшая сестра Бори, пионерка Таня. Она предлагает простую и гениальную идею: давайте построим детский стадион. А когда дело сделано, известный футболист Иванов берется тренировать созданную из ребят команду "Взрыв".

"Команду с нашей улицы" много лет показывали в кинотеатрах - еще бы! Для Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой, которые в этом фильме впервые снялись вместе, он стал важной вехой в карьере.

"Выкрутасы": Хабенский и Йовович

Фото: Российская газета

Фильм снят в те годы, когда отечественные клубы показывали класс в еврокубках, не отставала и наша сборная… Команда под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008.

Все только о футболе и говорили. И подростки, конечно же, хлынули в спортивные секции. Грех было пройти мимо темы, и тогда появились "Выкрутасы" - о провинциальной детской команде. Чтобы картина наверняка стала в кинопрокате чемпионом, на главные роли продюсеры пригласили Константина Хабенского и Милу Йовович.

Теперь - о сюжете: обычный школьный учитель Слава Колотилов по дурацкому недоразумению становится тренером подростков в родном приморском городке. Но ему лично не до футбола: в Москве его ждет красавица невеста, и вообще, он хочет быть писателем. Первое время Колотилов делает все, чтобы его подопечные проиграли. Но футбол и дети - это такая магия!

Магии фильму добавила и песня "Проститься", которую задушевно исполнили Хабенский и Чичерина. Она быстро стала хитом, и сегодня, через 16 лет после премьеры фильма, саундтрек, написанный группой Uma2rman, вызывает волнительные чувства ностальгии - и по прошлому, и по красивому футболу.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты": с поклоном эпохе

Современные продюсеры и режиссеры о футболе снимают много. Но свои матчи за зрительское внимание чаще всего проигрывают. Почему? Критики говорят: в погоне за зрелищностью и драматизмом сегодня забывают говорить о душе. А в футболе без души никуда.

Лента о Льве Яшине режиссера Василия Чигинского - исключение. Почему? Главная причина - сценарий. Его написал Владимир Валуцкий, сочинивший многие советские шедевры - от "Начальника Чукотки" до "Зимней вишни".

Рука мастера была нужна в фильме о самом знаменитом вратаре в истории.

27 мая 1971 года. Столица в ожидании прощального матча знаменитого футбольного вратаря Льва Яшина. А накануне он вспоминает свою жизнь в любимом спорте: нелепый гол, пропущенный в первом же матче за основной состав "Динамо", после которого он сел на скамейку на два года; упорные тренировки, вернувшие его в основную команду; выступление на чемпионате Европы - 1960, неудачу на чемпионате мира в Чили, после которой болельщики освистывали вратаря, едва тот появлялся на стадионе; матч за сборную мира в честь 100-летия английского футбола…

В 120 минутах - целая эпоха. Эпоха, в которой мы умели отдаваться футболу.