По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал

Студия Studiocanal приступает к разработке мультсериала по мотивам истории о Пеппи Длинныйчулок, сообщает издание Variety. Проект предполагает выпуск 52 эпизодов продолжительностью 11 минут каждый.

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Авторы задумали представить свежий взгляд на знаменитую повесть Астрид Линдгрен о неугомонной рыжеволосой девочке. Старт производства намечен на октябрь, за проект отвечает StudioCanal. За написание сценария отвечает Сара Дэдди — она работала над мультфильмом «Ночь перед Рождеством в Стране чудес».

В центре повествования окажется Пеппи, которая прибывает в уютный небольшой городок в своих ярких чулках в компании верных спутников — лошади и обезьянки. В новом месте героиня заводит дружбу с местными детьми — Томми и Анникой, и с этого момента их будни наполняются невероятными приключениями. Примечательно, что в 2025 году культовая книга отмечает 80‑летний юбилей.

Продюсированием анимационного сериала займутся Дэвид Хейман, Рози Элисон и Роб Сильва из Heyday Films — студии, которая подарила зрителям фильмы и сериал о Паддингтоне («Паддингтон», «Паддингтон 2», «Паддингтон в Перу» и одноимённый сериал). Параллельно ведётся работа над полнометражной киноадаптацией истории о Пеппи.

Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров сказал НСН, что анимационный сериал «Маша и Медведь» — это известная франшиза на международных онлайн-платформах, которая заинтересовала детей фактически всех стран.