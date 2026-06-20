Автор «Истории игрушек 5» поделился планами на шестую часть

Издание Dexerto взяло интервью у режиссёра мультфильма «История игрушек 5» Эндрю Стэнтона. Он рассказал о своих планах на шестую часть анимационной серии.

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По словам постановщика, он надеется принять участие в создании продолжения. В следующей части Стэнтон планирует завершить историю Бонни — девочки, которой принадлежат Базз, Вудди и другие игрушки. Режиссёр считает, что она должна получить полноценную трилогию, как и Энди.

«Я бы хотел, чтобы сериал продолжал рассказывать о жизни детей. Думаю, именно это и создало ощущение завершённости и идеальной трилогии для Энди. Надеюсь, мы будем работать в том же духе, если история Бонни и всех остальных персонажей продолжится».

«История игрушек 5» вышла в мировом прокате 19 июня. Лента рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. По сюжету картины игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.