Киностудия Горького представила подборку лучших фильмов с врачами

В День медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня, Департамент культуры города Москвы представляет подборку кинолент из коллекции Киностудии Горького, в которых персонажи или актеры связаны одновременно с кинематографом и медициной.

«Пятнадцатая весна»

Военная драма Киностудии Горького «Пятнадцатая весна» (1971) рассказывает историю героя-партизана Александра Чекалина. Именно в этой картине дебютировала будущая звезда экрана Татьяна Друбич. Она сыграла юную Алену, в которую был влюблен главный герой. Тогда актриса еще училась в школе, но казалось, что ее будущее уже предрешено. Однако несколько лет спустя она предпочла съемочной площадке профессию врача: вместо Всероссийского государственного университета кинематографии поступила на лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Н.А. Семашко (сейчас Российский университет медицины). Сегодня Татьяна Друбич — врач-эндокринолог, периодически совмещающий основную работу со съемками в кино.

Еще одна удивительная история связана с фильмами «Тихий Дон» (1957–1958) и «Добровольцы» (1958), где блистала великая актриса Элина Быстрицкая. Именно роль Аксиньи принесла ей всенародную славу. Однако до съемок Элина Быстрицкая успела поработать санитаркой. Во время Великой Отечественной войны она окончила курсы медсестер и уже с 13 лет трудилась в передвижном госпитале. В 1945-м будущая актриса даже поступила в акушерско-фельдшерскую школу. Отец Быстрицкой был врачом и мечтал, что она продолжит его дело. Но увлечение художественной самодеятельностью в итоге привело ее на совсем другой карьерный путь: сначала она оказалась в театре, а потом и на больших экранах.

Фильм «Четвертая высота» (1977) основан на реальной истории подвига Гули Королевой (Марионеллы Королевой). Гуля, выросшая в творческой семье, снималась в кино с детства. Ее задействовали в эпизоде «Каштанки», затем — в картинах «Бабы рязанские» и «Дочь партизана». После окончания школы девушка поступила в Киевский гидромелиоративный институт. Но окончить его не удалось: началась война, Гуля ушла на фронт в качестве санинструктора. В ноябре 1942 года под Сталинградом она вынесла с поля боя 50 раненых солдат, а после гибели командира подняла бойцов в атаку, во время которой была смертельно ранена. Посмертно награждена орденом Красного Знамени. Сын Королевой, который родился в самом начале войны, впоследствии стал врачом-анестезиологом.

«Верните мои руки»

Документальные фильмы про медицинских работников тоже редко оставляют зрителей равнодушными. Так, в картине Киностудии Горького «Верните мои руки» (2020) зрители знакомятся с микрохирургом Вадимом Кеосьяном. Его пациенты — люди, на которых другие врачи часто ставят крест. Но диагноз «ампутация» для доктора — это вызов, а не приговор. Чтобы вернуть человеку утраченную часть тела, врач может работать за операционным столом больше суток. Его мастерство граничит с чудом, потому что он возвращает людям возможность жить полноценной жизнью.

«Хирург Павлов боится крови»

Благодаря документальной картине «Хирург Павлов боится крови» (2024) зритель может понаблюдать за молодым и амбициозным онкологом. Ростислав Павлов без лишней скромности ведет видеоблог, а также доказывает, что современный врач может быть звездой поколения. Это профессионал, который не только совершенствует мастерство, но и активно развивает личный бренд. Фильм-портрет показывает главного героя на работе, дома, в пути и наедине с собой.

Киностудия Горького — одна из старейших и крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь выпустили более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой: историческая — на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов создано молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», для всех интересующихся миром кино проходят экскурсии. Киностудия также проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».