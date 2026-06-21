Сборы фильма «Холоп 3» превысили 500 млн рублей

21 июня сборы фильма «Холоп 3» превысили 516 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента добилась на 11-й день проката — премьера состоялась 11-го числа. Картина остаётся лидером российских чартов, обгоняя биографический проект «Майкл» о Майкле Джексоне.

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Действие «Холопа 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли исполнили Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»). Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.