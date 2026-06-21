Появилось видео с неудачными дублями со съемок финала «Пацанов»

Появилось видео с неудачными дублями со съёмок финала «Пацанов»
Компания Amazon представила видео с неудачными дублями со съёмок пятого сезона сериала «Пацаны». В ролике показаны забавные моменты, которые происходили во время производства финальных эпизодов шоу.
Сериал «Пацаны» завершился 20 мая, когда вышел восьмой эпизод пятого сезона. Главные роли вновь исполнили Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Критики высоко оценили финальный сезон, но зрители приняли его смешанно: на агрегаторе Rotten Tomatoes заключительные серии получили 93% свежести от обозревателей и только 49% — от зрителей.
По вселенной «Пацанов» выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.