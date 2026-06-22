Ветеран рассказал, из каких фильмов можно узнать правду о войне

Чтобы узнать правду о Великой Отечественной войне, нужно читать книги Михаила Шолохова и Юрия Бондарева, смотреть фильмы "Освобождение" и "Обыкновенный фашизм". Такой совет в интервью ТАСС дал 102-летний ветеран Иван Мартынушкин, который сражался за Житомир, Львов, Краков, освобождал Освенцим.

"В первую очередь я бы посоветовал прочитать трехтомник "Отечественная военная история" под редакцией Министерства обороны РФ, это настоящая достоверная летопись войны. А также книги Вадима Кожинова и Сергея Кара-Мурзы, непредвзятых авторов, стремившихся объективно осветить и наше прошлое, и настоящее. И, конечно, произведения писателей - Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Юрия Бондарева, Валентина Распутина", - сказал Мартынушкин. "Осталась советская кинематография. Правдиво о войне - это фильм [Юрия] Озерова, большая эпопея, "Освобождение". Вот здесь я узнаю и себя, и многие вещи, которые были", - отметил ветеран.

По его мнению, "в учебных заведениях на уроках истории надо бы показывать документальный фильм 1965 года "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма, отснятый фронтовыми операторами, - страшная, предостерегающая правда".

На вопрос о современных фильмах о войне Мартынушкин упомянул сериал "Штрафбат".

"Этот фильм, конечно, клевета на армию, клевета на нас. Такие вещи, конечно, выпускать недопустимо", - уверен ветеран.

На его взгляд, "пошла цепочка таких фильмов, где показывают не войну как таковую, а массовую гибель наших людей, началась эпопея подготовки фильмов на продажу, как товар для Запада".