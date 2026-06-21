Фильм «Мандалорец и Грогу» слили в Сеть с русской озвучкой

В интернете появилась качественная цифровая копия фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины по вселенной «Звёздных войн». Лента утекла в Сеть с русской озвучкой и субтитрами в формате DCPRip — это конвертированная копия проекта, которая предназначена для показа в кинотеатрах.

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Фильм оказался в интернете ещё до официальной премьеры в онлайн-кинотеатрах — компания Disney пока не раскрывала дату цифрового релиза картины. С чем связана утечка, пока неизвестно. В Сети опубликовали копию ленты именно с русской кинотеатральной озвучке.

Ранее подобная ситуация произошла с фильмами «Мортал Комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2». Обе ленты появились в Сети примерно за месяц до официального онлайн-релиза.