Назван победитель в конкурсе «Вторые сезоны» фестиваля «Пилот»

Победителем в конкурсе "Вторые сезоны" на VIII российском фестивале сериалов "Пилот" стал "Олдскул. Новый класс" режиссера Александра Жигалкина. Церемония закрытия завершилась в ивановском центре "Солярис", передает корреспондент ТАСС.

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«В прошлом году, получая этот приз (Жигалкин получил приз "Лучший пилот фестиваля. Выбор зрителей" за первый сезон проекта "Олдскул", — прим. ТАСС) я сказал, что, на мой взгляд, сделать хороший проект несложно. Я не намерен отказываться от своих слов, несмотря на то, что иногда, когда смотришь сериалы, так не кажется. Но я думаю, что главным ингредиентом, помимо профессионализма и таланта, является любовь к тому, что ты делаешь. И я хочу сказать спасибо всем, кто делал и делает второй, и теперь, надеюсь, третий сезон, потому что эти люди точно любят кино и тот проект, который они произвели для зрителя», — сказал режиссер, получая награду.

Лучшим пилотом конкурса документального кино стал сериал "Вирус попсы" Арсения Кайдацкого. В номинации "Самый ожидаемый сериал", победителя которой определяли зрители путем онлайн-голосования после просмотра, стал проект "Красная Шамбала" режиссера Кирилла Белевича.

Кроме того, специального приза жюри с формулировкой "Самая востребованная актриса сезонов 2025-2026" получила Полина Гухман. Девушка вышла на связь со съемочной площадки проекта "Рыцари сорока островов".

«Очень приятно получить такой приз на таком фестивале. У нас прямое включение с площадки "Рыцари сорока островов" — мы готовим новый хит. А вам желаю прекрасного вечера, всех победителей — поздравляю! Спасибо!» — сказала Гухман.

Диплом жюри с формулировкой "Актерское открытие" получил Лев Казанский за роль в сериале "Второе дыхание".

В этом году в жюри конкурса игровых сериалов вошли режиссеры Нурбек Эген, Анна Кузнецова и Никита Власов, а также шоураннер сериала "Фишер" Сергей Кальварский. Документальный конкурс оценивали режиссер Владимир Головнев, доцент кафедры неигрового фильма ВГИКа Светлана Музыченко и главный редактор ресурса "Документальное Кино" Doc.ru Илона Егиазарова.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер.