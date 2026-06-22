Начались съемки шестого сезона «Фермы Кларксона»

Британский телеведущий Джереми Кларксон объявил о старте производства шестого сезона сериала «Ферма Кларксона». Съёмки реалити-шоу уже начались в Великобритании и займут несколько месяцев.

Как рассказал сам артист, он очень рад вернуться к популярному сериалу после диагностирования рака простаты. Об этом он заявил в финальных эпизодах пятого сезона «Фермы Кларксона», а совсем недавно объявил о ремиссии болезни.

«Ферма Кларксона» рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством. У продолжения пока нет даты выхода.