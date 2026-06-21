Хоррор «Обсессия» собрал почти в 450 раз больше своего бюджета

По итогам шестых выходных, сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли $215 млн в США. Хоррор занимает третью строчку в местных чартах, уступая картинам «День разоблачения» и «История игрушек 5».

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В мировом прокате сборы ленты достигли $333 млн. «Обсессия» собрала в 444 раза больше своего скромного бюджета ($750 тыс). Хоррор продолжает вызывать интерес у зрителей, несмотря на то, что вышел в широкий прокат ещё 15 мая. Ранее картина стала самым кассовым фильмом, затраты на который составили менее $1 млн.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Фильм также официально вышел в российском прокате.