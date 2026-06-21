Какой сериал получил главный приз фестиваля «Пилот»

Приз жюри за лучший пилот сериала на VIII российском фестивале сериалов "Пилот" получил проект "Второе дыхание" режиссера Руслана Братова. Лучшим пилотом сериала, по мнению зрителей, стал проект "Трудный ребенок" Владимира Болгова, Велимира Русакова и Никиты Зубкова, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия.

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«Спасибо нашим творцам, в которых живет страсть делать что-то, что нравится вам, нашему жюри, нашим зрителям. Михаил Чистов — автор идеи и сценария пилотной серии — уже второй раз получает приз на фестивале "Пилот" — первую награду он завоевал за сериал "Мамонты". Спасибо Руслану Братову, режиссеру, который впился в этот текст и сделал из него то, что вы увидели на экране. Благодарю мою продюсерскую команду и Okko за то, что позволяете проводить эти, на первый взгляд, неочевидные эксперименты», — сказал продюсер проекта Дмитрий Пачулия со сцены, получив награду за команду.

Братов также стал лучшим режиссером "Пилота", по мнению жюри. Награду за лучший сценарий получили Антон Коломеец и Евгения Тамахина за сериал "Паша". Приза за этот же проект был удостоен и сыгравший главную роль актер Аскар Ильясов. Его коллегу по съемочной площадке "Паши", актрису Юлианну Михневич, сыгравшую сразу в четырех проектах, представленных на смотре, наградили как лучшую актрису 8-го фестиваля.

Сериал "Фестиваль" Алексея Камынина взял награду за лучший актерский ансамбль, а лучшим пилотом конкурса документального кино стал сериал "Вирус попсы" Арсения Кайдацкого. В номинации "Самый ожидаемый сериал", победителя которой определяли зрители путем онлайн-голосования после просмотра, стал проект "Красная Шамбала" режиссера Кирилла Белевича. В конкурсе "Вторые сезоны" лучшим стал "Олдскул. Новый класс" режиссера Александра Жигалкина. Специального приза жюри с формулировкой "Самая востребованная актриса сезонов 2025-2026" получила Полина Гухман. Девушка вышла на связь со съемочной площадки проекта "Рыцари сорока островов". Диплом жюри с формулировкой "Актерское открытие" получил Лев Казанский за роль в сериале "Второе дыхание".

Торжественная церемония подведения итогов завершилась в ивановском центре "Солярис". Ведущими вечера стали актеры театра и кино Антон Филипенко и Илья Малаков.

«Фестиваль российских сериалов "Пилот" объявляю закрытым», — сказал со сцены сказал со сцены владелец фестиваля, генеральный директор Red Carpet Studio Антон Калинкин.

О фестивале

В этом году на смотре были представлены 21 игровой сериал, 12 документальных проектов и 6 продолжений уже известных зрителям сериалов в рамках новой программы "Вторые сезоны". В жюри конкурса игровых сериалов вошли режиссеры Нурбек Эген, Анна Кузнецова и Никита Власов, а также шоураннер сериала "Фишер" Сергей Кальварский. Документальный конкурс оценивали режиссер Владимир Головнев, доцент кафедры неигрового фильма ВГИКа Светлана Музыченко и главный редактор ресурса "Документальное Кино" Doc.ru Илона Егиазарова.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер.