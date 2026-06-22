Фантастический сериал «Городок» закрыли после первого сезона

Netflix не стал продлевать фантастический сериал "Городок" (The Boroughs, 18+) на второй сезон, хотя у него был звездный актерский состав и участие продюсеров Мэтта и Росса Дафферов, создателей "Очень странных дел" (18+).

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Изначально проект должен был состоять из трех сезонов.

Сюжет разворачивается в элитном поселке для престарелых. Его жители замечают, что вокруг творятся необъяснимые вещи: что-то потустороннее крадет у них самое ценное - время. Чтобы это остановить, герои объединяют усилия и пытаются противостоять угрозе.

Главные роли исполнили Альфред Молина, Джина Дэвис, Билл Пуллман, Элфри Вудард, Денис О'Хэр, Кларк Питерс, Карлос Миранда, Джена Мэлоун и другие.

Несмотря на то что у сериала был захватывающий сюжет и положительные отзывы критиков, его просмотры уменьшились с 9,5 до 3,7 млн. При этом проект требовал больших затрат. Именно поэтому планы по поводу продолжения так и остались на стадии обсуждения.

В мае в Сети появился дублированный трейлер еще одной продюсерской работы Дафферов - фильма ужасов "Рейс 298" (он же "Черный ящик" / Black Box, 18+).