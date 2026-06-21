Мультфильм «История игрушек 5» поставил рекорд серии и 2026 года

По итогам первых выходных, сборы мультфильма «История игрушек 5» составили $164 млн в США. Продолжение культовой серии стало лидером местных чартов, обогнав фантастическую ленту «День разоблачения» и хоррор «Обсессия».

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В мировом прокате сборы анимационной картины превысили $312 млн. «История игрушек 5» продемонстрировала рекордный старт в серии, обогнав четвёртую часть ($238 млн). Кроме того, в США мультфильм показал лучшие сборы за первые выходные в 2026 году. Бюджет ленты составил $250 млн — ей предстоит собрать ещё минимум $300 млн, чтобы окупиться.

«История игрушек 5» повествует о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.