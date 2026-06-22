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Сериал от Netflix про женскую серию F1 Academy был отменён — PrimeTimer

Чемпионат.com

Сериал про женскую гоночную серию F1 Academy, который снимала американская компания Netflix, был отменён. Об этом сообщает портал PrimeTimer.

Сериал от Netflix про женскую серию F1 Academy был отменен
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Премьера первого и единственного сезона документального сериала состоялась в 2025 году. Проект был создан по аналогии с популярным шоу «Drive to Survive» и рассказывал о борьбе гонщиц в сезоне-2024 При этом сама F1 Academy продолжает развиваться. В нынешнем сезоне прошло 2 гонки из 6 запланированных. Лидером в чемпионате является британка Алиша Палмовски с 75 очками после двух побед и одного подиума.

Руководитель F1 Academy Сьюзи Вольф также являлась исполнительным продюсером сериала.