Историю «Робокопа» перезапустят в виде сериала

Amazon Prime перезапустит историю Робокопа в виде сериала - как сообщает портал Hollywood North Buzz, это будет совершенно новая версия Робота-полицейского.

© Российская Газета

Главным героем станет искалеченный на войне солдат Марк Кайл, превращенный в киборга. Алекс Мерфи также вернется в сюжет в качестве наставника персонажа.

Шоураннером назначен Питер Окко, известный по сценариям к сериалам "Мертвые как я" и "Чудеса науки"), несколько эпизодов срежиссирует Джеймс Ван ("Заклятье", "Аквамен").

Съемочный процесс стартует в 2027 году.

Оригинальный "Робокоп" (RoboCop, 1987, 18+) Пола Верховена при бюджете 13,6 миллиона долларов заработал в прокате 53,4 миллиона.

Критики хвалили его как умный фантастический боевик с глубокими философскими идеями и сатирой, противоречивые мнения вызвало заливающее экран гротескное насилие.

Картина получила пять премий "Сатурн", один "Оскар" (за монтаж звуковых эффектов) и еще пять наград.

Успех ленты привел к созданию нескольких продолжений, в настоящий момент франшиза насчитывает четыре полнометражных фильма, несколько мультсериалов и телесериалов, серии комиксов и видеоигр.