На фестивале «Пилот» определили сериал с лучшим актерским ансамблем

Сериал "Фестиваль" Алексея Камынина с Даниилом Воробьевым, Михаилом Тройником, Полиной Лиске, Юлианной Михневич, Кристиной Асмус, Софьей Лебедевой, автором Telegram-канала про кино "Ремизорро" Артемом Ремизовым и режиссером Климом Шипенко в главных ролях взял награду за лучший актерский ансамбль пилота сериала на VIII российском фестивале сериалов "Пилот". Церемония закрытия завершилась в ивановском центре "Солярис", передает корреспондент ТАСС.

© Unsplash

«Спасибо вам, актеры, спасибо членам жюри, спасибо фестивалю "Пилот". И, конечно же, нашему кастинг-директору Наталье», — сказал Камынин, получая награду.

Лучшим актером пилота сериала стал Аскар Ильясов за роль Паши в одноименном проекте. Награду за лучшую актрису пилота сериала вручили Юлианне Михневич за роли в проектах "Ангел", "Илья Муровец", "Паша" и "Фестиваль", представленных на киносмотре.

Оценивали работы жюри в лице режиссеров Нурбека Эгена, Анны Кузнецовой и Никиты Власова, а также шоураннера сериала "Фишер" Сергея Кальварского.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер.