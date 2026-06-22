Какие сражения Великой Отечественной войны остались в кинолентах "Мосфильма"

22 июня исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби "Российская газета" и телеканал "Патриот" публикуют галерею кадров со съемочных площадок знаменитых советских картин, снятых на киностудии "Мосфильм" и посвященных важнейшим сражениям того времени.

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Фильм "Бессмертный гарнизон" стал первой кинолентой о защитниках Брестской крепости. Сценарий был написан Константином Симоновым в 1955 году, когда имена участников обороны еще не были обнародованы. По этой причине в картине созданы собирательные образы, часть из которых имеют реальные прототипы. К примеру, прообразом начальника гарнизона крепости Батурина считается майор Петр Гаврилов, чей подвиг стал широко известен благодаря исследованию, проведенному писателем Сергеем Смирновым и опубликованному им в 1957 году.

Съемки одной из батальных сцен фильма "Живые и мертвые", 1963 год // РГ

Режиссер Александр Столпер приступил к экранизации первой части трилогии Константина Симонова "Живые и мертвые", когда писатель еще работал над второй частью произведения. Действие фильма охватывает самый тяжелый период Великой Отечественной войны - от первых дней до начала советского контрнаступления под Москвой. Одним из ключевых эпизодов картины стали бои возле деревни Буйничи, связанные с обороной Могилева. В июле 1941 года Симонов, как корреспондент газеты "Известия", был свидетелем и летописцем этих событий.

Операторская работа на съемках сцены сражения в фильме "Битва за Москву", 1985 год // РГ

Юрий Озеров планировал включить первый период Великой Отечественной войны в свою киноэпопею "Освобождение" (1968-1971 годы). Однако руководство посчитало правильным начать с Курской битвы. Осуществить задуманное режиссеру удалось в 1985 году. Сценарий фильма "Битва за Москву" основан на воспоминаниях маршала Советского Союза Георгия Жукова. Центральными эпизодами картины стали: оборона Брестской крепости, крупное танковое сражение в районе Дубно, оборона Могилева, Смоленска и Киева, оборонительные сражения и контрнаступление под Москвой.

Георгий Бурков в роли бронебойщика Копытовского на съемках фильма "Они сражались за Родину", 1974 год // РГ

Роман Михаила Шолохова "Они сражались за Родину" рассказывает о тяжелых днях летнего отступления советских войск к Дону в 1942 году и переходе к обороне на подступах к Сталинграду. Произведение писатель начал писать в 1942 году по горячим следам тех событий, дважды дописывал позже, но книга так и осталась незавершенной. Режиссер Сергей Бондарчук получил разрешение на экранизацию с условием: фильм должен сниматься в тех местах, где проходили бои. Как и было обещано, съемки прошли на правом берегу Дона в Клетском районе Волгоградской области с мая по октябрь 1974 года.

Актеры на съемках сцены награждения оставшихся в живых в фильме "Горячий снег", 1972 год // РГ

Сценарий фильма "Горячий снег" был написан писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым на основе собственного романа. Картина рассказывает об одном из важнейших сражений Сталинградской битвы - Котельниковской операции, в ходе которой советские войска сорвали немецкий план вывода из окружения армии Паулюса. Сам автор непосредственно участвовал в этих боях в качестве командира минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии, был ранен и контужен.

Съемка одной из сцен фильма "Возмездие", 1967 год // РГ

Фильм "Возмездие" снят Александром Столпером по роману "Солдатами не рождаются", второй части трилогии Константина Симонова. В картине продолжен рассказ о судьбах главных героев экранизации "Живые и мертвые". Историческим фоном стали события, положившие начало коренному перелому в Великой Отечественной войне, - советские операции "Уран" и "Кольцо", в ходе которых под Сталинградом была разгромлена группировка войск гитлеровской коалиции, окружена и капитулировала сталинградская группировка немцев под командованием Паулюса.

ександр Збруев в роли капитана Ермакова на съемках фильма "Батальоны просят огня", 1984 год // РГ

Съемки телевизионного фильма "Батальоны просят огня" были приурочены к празднованию 40-летия Великой Победы. В основу сценария легла одноименная повесть Юрия Бондарева. Действие картины разворачивается на фоне летне-осенней кампании 1943 года, важнейшим моментом которой стало форсирование Днепра. Александр Збруев, исполнитель одной из главных ролей, вспоминал, что на съемочной площадке были созданы условия, приближенные к боевым. Режиссер-фронтовик Владимир Чеботарев подробно объяснял актерам задачи и добивался правдивости образов.

Николай Олялин в роли капитана Цветаева на съемках фильма "Освобождение. Огненная дуга", 1967 год // РГ

Режиссер-фронтовик Юрий Озеров признавался, что дал себе слово снять фильм о войне еще в окопах, накануне штурма Кёнигсберга. Вместе с ним над сценарием эпопеи "Освобождение" работали Юрий Бондарев и Оскар Курганов, также участники Великой Отечественной войны. В производстве картины приняли участие кинематографисты Польши, ГДР, Италии и Югославии. Первый фильм "Освобождение. Огненная дуга" рассказывает о битве на Курской дуге, апогеем которой стало крупнейшее танковое сражение у деревни Прохоровки. К началу съемок выяснилось, что курские земли еще хранили множество неразорвавшихся снарядов. Из соображений безопасности Курскую битву снимали на Украине, под городом Переяславом-Хмельницким.

Съемка одной из сцен фильма "Освобождение. Направление главного удара", 1970 год // РГ

Киноэпопея "Освобождение" включает пять фильмов, каждый из них рассказывает о конкретной военной операции. Замысел третьего фильма под названием "Направление главного удара" появился в процессе производства картины, когда сценаристы уже работали над частью, связанной с Берлинской операцией. По предложению Юрия Озерова в эпопею включили ещё одну важную страницу военной истории - подготовку и проведение операции "Багратион", в ходе которой Советская армия вышла к западным границам СССР.

Съемка штурма рейхстага в фильме "Освобождение. Последний штурм", 1971 год // РГ

Фильм "Последний штурм" стал завершающей частью киноэпопеи "Освобождение". Картина повествует о последних боях в Берлине, штурме рейхстага и падении фашистского режима в Германии. Показ всех пяти фильмов прошел в 125 странах мира. По словам Юрия Озерова, больше всего ему запомнилась демонстрация киноэпопеи в Берлине. После титров последней картины в зале повисла тишина, режиссер уже решил не выходить на сцену и не выступать перед зрителями, но зал неожиданно разразился громкими, несмолкающими аплодисментами.